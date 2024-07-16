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رياضة

مفاجأة مدوية.. ترشيح امرأة لخلافة ساوثغيت في منتخب إنجلترا

مفاجأة مدوية.. ترشيح امرأة لخلافة ساوثغيت في منتخب إنجلترا
سارينا ويغمان
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 8:22 م

كشفت تقارير صحفية أن سارينا ويغمان، مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، تُعد من أبرز المرشحين لخلافة غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب إنجلترا الأول للرجال.

وأعلن ساوثغيت رحيله عن قيادة منتخب إنجلترا بعد أقل من 48 ساعة على الخسارة 2-1 أمام إسبانيا في برلين، يوم الأحد، لتخسر "الأسود الثلاثة" نهائي بطولة أوروبا للمرة الثانية تواليا.

ووفقًا لما ذكره موقع "talkSPORT"، فإنه إذا كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يبحث عن مدرب لديه سجل حافل في تحقيق النجاح الدولي، ويفهم الطريقة التي يعمل بها الاتحاد، فإن سارينا ويغمان ستكون ضمن أبرز الأسماء المرشحة.

وأضاف الموقع: "بعد فوزها ببطولة أوروبا مع منتخب هولندا ومنتخب إنجلترا للسيدات على التوالي، أثبتت ويغمان قدرتها على تحقيق النجاح وتقديم أداء قوي على المسرح الدولي، وقد شبهها كثيرون بساوثغيت نظرًا لاحترافيتها العالية".

 

 

كما رشح الموقع العديد من المدربين الآخرين القادرين على قيادة إنجلترا بالفترة المقبلة، أمثال البرتغالي جوزيه مورينيو، وغراهام بوتر، وإيدي هاو، ويورغن كلوب، وتوماس توخيل.

وتولى ساوثغيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد اليورو التي أقيمت السنة ذاتها، وقاد منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الرابع.

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أبرز المرشحين لخلافة ساوثغيت بعد رحيله عن تدريب إنجلترا

 

وفي يورو 2020، فشل في التتويج باللقب على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، بعدما هُزم بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد فرنسا.

وأخيرا، فشل في التتويج بيورو 2024 بالهزيمة من إسبانيا.

يورو 2024منتخب إنجلترا

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