موعد نزال جون سينا أمام بروك ليسنر في عرض ريسلبالوزا

صورة دعائية لنزال Wrestlepalooza المصدر: ESPN
أعلن اتحاد المصارعة العالمية  WWE  إقامة عرض Wrestlepalooza "ريسلبالوزا" لأول مرة، حيث سيقام في صالة "Gainbridge Fieldhouse" بمدينة إنديانابوليس الأمريكية.

سيُبث نزال ريسلبالوزا حصريًا عبر خدمة "ESPN Unlimited" للمشتركين داخل الولايات المتحدة، مع إتاحة إعادة كاملة بعد انتهاء البث المباشر.

كما يمكن للمشتركين في نتفليكس ببلدان محددة، بينها السعودية ومصر والكويت والإمارات، متابعة العرض مباشرة.

أضافت WWE إلى هذا العرض مبارياتٍ ضخمة، وتشهد أكبر مباراة في هذا الحدث مواجهة جون سينا ​​ضد بروك ليسنر في إحياءٍ لعدائهما السابق. 

وتُمثل هذه المباراة أحد العروض الأخيرة على الحلبة في جولة اعتزال سينا.

أبرز النزالات في ريسلبالوزا

* النزال الرئيس: **جون سينا ضد بروك ليسنر**

* كودي رودز ضد درو ماكنتاير

* إيو سكاي ضد ستيفاني فاكير على لقب السيدات العالمي

* سي إم بانك وآي جي لي ضد سيث رولينز وبيكي لينش

* ذا أوسوز ضد برونسون ريد وبرون بريكر

موعد نزلات ريسلبالوزا

سينطلق العرض فجر الأحد 21 سبتمبر عند الثانية صباحًا، بحسب التوقيت المحلي في المملكة العربية السعودية والقاهرة، الثالثة صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

