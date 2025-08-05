نادٍ سعودي ينقذ الزمالك من "كارثة" الميركاتو

تلقى نادي الزمالك عرضاً سعودياً من أجل الحصول على خدمات أحد لاعبيه في الساعات القليلة الماضية.

ويغلق باب الانتقالات في الدوري المصري، غداً الأربعاء، وسط تحركات من جانب الزمالك لتدعيم صفوفه بقوة بعدما أبرم الفريق الأبيض 9 صفقات على رأسها الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ، وآدم كايد.

وضم الزمالك أيضاً: الأنغولي شيكو بانزا، والمغربي عبد الحميد معالي، بجانب عمرو ناصر، وأحمد شريف، والحارس المهدي سليمان، ومحمد إسماعيل، وأحمد ربيع.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نادي الزمالك تلقى عرضاً لبيع اللاعب التونسي أحمد الجفالي من أحد أندية دوري يلو بالمملكة العربية السعودية على سبيل الإعارة مع خيار شراء العقد نهائياً.

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وكان الجفالي قد انضم للزمالك، في شهر يناير الماضي، قادماً من الاتحاد المنستيري التونسي.

ولم يلعب الجناح التونسي سوى دقائق معدودة مع الزمالك بسبب كثرة إصاباته التي تعرض لها في الموسم الماضي، ما دفع الفريق الأبيض للتفكير في رحيله، وإفساح المجال أمام ضم لاعب أجنبي على حسابه.

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وتعرض الجفالي لانتقادات جماهيرية واسعة بسبب عدم مشاركته في الموسم الماضي بسبب كثرة الإصابات.