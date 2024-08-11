افتتح النجم الإنجليزي السابق وين روني تجربته التدريبية الجديدة مع فريق بليموث أرجايل ببداية كارثية.

وخسر روني مباراته الأولى في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا مع فريق بليموث أمام شيفيلد وينزداي برباعية دون ردٍ ، اليوم الأحد ، على ملعب "هيلسبرة".

وظهرت علامات الغضب على وجه روني بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه في مستهل مشواره في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وسجل أهداف شيفيلد جمال لو وبريندان جالوي، في مرماه، وجوشوا وينداس، ومايكل سميث.

وتولَّى روني قيادة بليموث، يوم 25 مايو الماضي، وخاض أول مباراة رسمية مع الفريق أمام شيفيلد وينزداي.

واعتزل النجم الإنجليزي صاحب الـ 38 عامًا، في شهر يناير 2021، بتجربة قصيرة مع ديربي كاونتي.

ولعب روني بقميص مانشستر يونايتد وإيفرتون، كما خاض تجربة في الدوري الأمريكي مع فريق دي سي يونايتد.

وعمل روني كمدرب لفريق ديربي كاونتي في الفترة بين يناير 2021 إلى يونيو 2022.

وقاد روني أيضًا فريق دي سي يونايتد في الفترة بين يوليو 2022 إلى أكتوبر 2023.

وتولَّى أيضًا روني تدريب فريق برمنغهام الإنجليزي، في الفترة بين أكتوبر 2023 إلى يناير 2024، ولكن تجارب المدرب الإنجليزي لم تكن ناجحة بالقدر الكافٍ بالمقارنة بنجوميته كلاعب سابق في منتخب إنجلترا والعديد من الأندية الكبرى، كما أنه لم يحقق أي بطولة أو إنجاز في مشواره التدريبي.