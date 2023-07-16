كشف كواليس جديدة بشأن فشل عودة ميسي لبرشلونة

وأوضحت أن تشافي سأل ميسي إن كان متأكدا من رغبته في العودة وأجاب النجم الأرجنتيني بالتأكيد على رغبته بالعودة، كما تحدثا فيما بعد عن دور اللاعب ووافق عليه.

وأكدت "LaVanguardia" أن ميسي تحدث فقط مع تشافي وتحدث عن سرية المفاوضات.

وأوضحت أن كثيرين في برشلونة "وضعوا كلامًا في فم ميسي ولم يقله، أو أحداثا لم تحدث وشعر بأنه يتم استغلاله من النادي".

وأشارت إلى أنه في هذه المرحلة توقفت المحادثات بين تشافي وميسي، وفي بداية شهر يونيو أبلغ خورخي ميسي والد ليونيل بقرار ليونيل بأنه اختار إنتر ميامي.