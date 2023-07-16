كشف كواليس جديدة بشأن فشل عودة ميسي لبرشلونة
كشفت صحيفة "LaVanguardia" عن كواليس جديدة في فشل عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة هذا الصيف.
وانتهى عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو، وكان يرتبط بالعودة إلى برشلونة أو الانضمام إلى الهلال السعودي أو إنتر ميامي، قبل أن يختار الانضمام للنادي الأمريكي.
وذكرت الصحيفة أن ميسي اتصل بتشافي مدرب برشلونة في 6 يناير الماضي، وأخبره أنه يريد العودة إلى برشلونة.
وأوضحت أن تشافي سأل ميسي إن كان متأكدا من رغبته في العودة وأجاب النجم الأرجنتيني بالتأكيد على رغبته بالعودة، كما تحدثا فيما بعد عن دور اللاعب ووافق عليه.
وأكدت "LaVanguardia" أن ميسي تحدث فقط مع تشافي وتحدث عن سرية المفاوضات.
وأوضحت أن كثيرين في برشلونة "وضعوا كلامًا في فم ميسي ولم يقله، أو أحداثا لم تحدث وشعر بأنه يتم استغلاله من النادي".
وأشارت إلى أنه في هذه المرحلة توقفت المحادثات بين تشافي وميسي، وفي بداية شهر يونيو أبلغ خورخي ميسي والد ليونيل بقرار ليونيل بأنه اختار إنتر ميامي.
وأمس السبت، أعلن إنتر ميامي تعاقده بشكل رسمي مع ليونيل ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا، في صفقة انتقال حر.
ونشر إنتر ميامي مقطع فيديو يظهر خلاله ملعب الفريق وتمت كتابة اسم ميسي بألوان الفريق، قبل أن يظهر النجم الأرجنتيني بقميص الفريق.
وسيرتدي ميسي، القميص رقم 10 مع إنتر ميامي، وقال في مقطع الفيديو: "نعم يا شباب أنا هنا في إنتر ميامي".
وقال ميسي لدى وصوله إلى ميامي: "نحن مستعدون لبدء مرحلة جديدة".
وبحسب صحيفة "غارديان"، سيحصل ميسي على راتب سنوي بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار، وحصة في النادي، وكذلك نسبة من أرباح الدوري الأمريكي من أديداس وأبل.
ومن المقرر أن يتم تقديم ميسي في ملعب درايف بينك استاديوم، اليوم الأحد، وسيبدأ الحفل الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.