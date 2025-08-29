لاعب متألق.. جون إدوارد يحسم أول صفقة في الميركاتو الجديد للزمالك

حسم نادي الزمالك مبكراً صفقة مهمة لتدعيم صفوفه بعد مفاوضات مكثفة قادها جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

ودعم الزمالك صفوفه بعدة صفقات في الانتقالات الصيفية، الماضية على رأسها: الفلسطيني عدي الدباغ، ومواطنه آدم كايد، والأنغولي شيكو بانزا، والبرازيلي خوان ألفينا، بجانب أحمد ربيع، والمغربي عبد الحميد معالي، ومحمد إسماعيل.

وبحسب مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، فإن جون إدوارد نجح في الحصول على توقيع غنام محمد لاعب وسط مودرن سبورت للانتقال مستقبلاً للقلعة البيضاء.

وأوضح مصدر موثوق أن غنام وقع عقداً لمدة 3 مواسم لينضم للزمالك بداية من الموسم الجديد بعد نهاية عقده مع مودرن سبورت.

وأضاف:" اللاعب سيحصل على 8 ملايين جنيه مصري كراتب سنوي مع الزمالك مع زيادة راتبه بقيمة مليون جنيه مصري سنوياً".

ويبلغ غنام محمد من العمر 28 عاماً، ويلعب في مركز خط الوسط المدافع وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل رحيله للجونة العام 2017.

وانتقل بعدها غنام إلى نادي الإنتاج الحربي، في صيف 2018، قبل انضمامه إلى مودرن سبورت العام 2021.

وخاض غنام هذا الموسم 4 مباريات، وسجل هدفاً لفريقه في مباراة مودرن سبورت بالدوري، ولعب مباراة دولية وحيدة مع منتخب مصر الأول، كما لعب لمنتخب مصر تحت 23 عاماً.