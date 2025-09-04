ملخص مباراة ليبيا ضد أنغولا في تصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب ليبيا اليوم مباراة هامة جدا في تصفيات كأس العالم 2026 أمام نظيره الأنغولي في العاصمة لواندا لحساب الجولة السابعة من المجموعة الإفريقية الرابعة.

وجمع المنتخب الليبي 8 نقاط من 6 مباريات حتى الآن ليحتل المركز الثالث خلف كاب فيردي المتصدرة برصيد 12 نقطة والكاميرون ثاني الترتيب برصيد 11 نقطة، في حين تحتل أنغولا المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

ولم يسبق لمنتخب فرسان المتوسط أن تأهل في تاريخه لكأس العالم كما خاض في 2025 مسارا صعبا ومتعثرا عندما أُقصي من سباق التأهل لكأس أمم إفريقيا 2025 التي تقام بالمغرب نهاية العام الجاري.

وكان فريق المدرب أليو سيسيه تعثر في آخر مباراتين بالتعادل مع أنغولا (1 ـ 1) في الجولة الخامسة، ثم الخسارة أمام الكاميرون في الجولة السادسة (3 ـ 1) في ياوندي.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي ملخصا لأبرز لقطات وأحداث مباراة ليبيا ضد أنغولا في الجولة السابعة من المجموعة الرابعة:

تشكيل ليبيا:

الشوط الأول:

سيطرة للمنتخب الأنغولي في أول 15 دقيقة ودفاع المنتخب الليبي بقيادة علي يوسف ثابت في مناطقه الخلفية.

المنتخب الليبي يقود بعض الهجمات المنظمة التي تنطلق من لاعب الوسط مهند إيتو أفضل لاعبي تشكيلة أليو سيسيه في الشوط الأول.

نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل (0 ـ 0).

الشوط الثاني:

الدقيقة 47: المنتخب الليبي يتقدم بالهدف الأول.

المريمي يهز شباك أنغولا ويحرز الهدف الأول لمنتخب فرسان المتوسط.

النتيجة تصبح (1 ـ 0).

الدقيقة 60: ضغط رهيب من منتخب أنغولا الذي عزز التشكيلة بلاعبين اثنين لهما نزعة هجومية.

منتخب ليبيا يواصل قيادة المباراة على الوجة الأمثل.

النتيجة تستمر (1 ـ0) لرفاق عزو المريمي.

الدقيقة 70: منتخب أنغولا يقود هجمة خطيرة تصدى لها الحارس مراد الوحيشي ببراعة ليحافظ على تقدم ليبيا بهدف.