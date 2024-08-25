أظهر علي البليهي، نجم الهلال السعودي، ردة فعل رائعة بعد مقابلته أحد رجال الأمن الصناعي في الملعب عقب مواجهة الأخدود، مساء السبت، في الدوري السعودي.

واستهل الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوز كبير 3-صفر على مضيفه الأخدود، بعدما سجل ألكسندر ميتروفيتش هدفين، وأضاف سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفًا آخر، يوم السبت.

وعقب المباراة تم تداول فيديو للبليهي، وهو يصافح بحرارة أحد الأشخاص، ويُدعى إبراهيم محمد، ويعمل رجل أمن صناعي في الملعب الذي أقيمت عليه المباراة.

وقال إبراهيم محمد عن معرفته بالبليهي: "هو زميل دراسة، درست معه في المرحلة الثانوية، وهو لم يتغير بعد الشهرة، وياليت يوجد مثله اثنان تكون الدنيا بخير".

وشارك البليهي في لقاء الأمس، بعد غيابه عن مواجهتي كأس السوبر السعودي أمام النصر والأهلي، بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد السعودي عاقب البليهي لارتكابه سلوكًا مشينًا ضد سامي النجعي، لاعب وسط النصر، خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي انتهى، في الـ30 من مايو الماضي، بتتويج الهلال.

وتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي مبكرًا بالتساوي مع القادسية.