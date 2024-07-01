مدافع نادي الاتحاد السعودي يستقر على وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجهة المصري أحمد حجازي قائد نادي اتحاد جدة، بعد تقارير اقتراب انفصاله عن الفريق.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن أحمد حجازي سينضم لصفوف نادي نيوم الناشط في دوري يلو خلال الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن حجازي سينضم لصفوف نيوم على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية نادي نيوم في تمديد الإعارة لموسم آخر.