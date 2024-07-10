الكشف عن طاقم حكام أجنبي لقمة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

عيّن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم إسبانيا لإدارة مباراة القمة بين الأهلي وبيراميدز لحساب الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز والتي ستقام مساء الجمعة 12 يوليو الجاري على استاد القاهرة.

ويقود حكم الساحة الدولي الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس المباراة بمساعدة ألفريدو مورينهو وخورخي ماتيو فيما سيكون فيكتور غارسيا فيردورا حكمًا رابعًا.

ويشرف على غرفة حكم الفيديو المساعد (VAR) سيدرو دياز دي ميرا بمساعدة ماتيو فيريرا.

ويتصدر نادي بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 27 مباراة بفارق 11 نقطة أمام الأهلي الذي خاض 23 مباراة أي أقل بأربع مقابلات مقارنة ببيراميدز.

وحقق بيراميدز 14 انتصارًا متتاليًا في الدوري، فيما يملك الأهلي 12 انتصارًا متتاليًا في المسابقة لتكون مباراة قمة استاد القاهرة يوم الجمعة فرصة لكلا الفريقين لمواصلة سلسلة انتصاراته وكسر السلسلة الإيجابية لمنافسه.