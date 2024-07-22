يواجه الأهلي نظيره بيراميدز في مباراة مرتقبة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري.

ويتنافس الفريقان على لقب الدوري المصري هذا الموسم، بعدما اشتعلت المنافسة بينهما، خاصة بعد فوز الأهلي في المواجهة الأخيرة بينهما بنتيجة 3-2 في اللحظات الأخيرة بعد مباراة مثيرة.

ويأتي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة لعبها هذا الموسم، وتتبقى له 6 مباريات حتى نهاية المسابقة.

بينما يبتعد الأهلي مطارد بيراميدز بفارق 5 نقاط عنه برصيد 63 نقطة، لكنه لعب 25 مباراة فقط، وما زالت لديه مباريات مؤجلة، وفي حال تحقيقه الفوز في كل مبارياته، فإنه سيضمن تحقيق لقب الدوري.

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ويطمح الفريق الأحمر للفوز من أجل تقليص الفارق إلى نقطتين فقط مع تبقي 3 مباريات مؤجلة.

أما خسارة الأهلي فتعيد الفارق إلى 8 نقاط لبيراميدز؛ ما يعني أن الفريق سيكون مضطرًا في تلك الحالة إلى الفوز في مبارياته الثلاث المؤجلة، ليتصدر بفارق نقطة واحدة فقط. ويبقي التعادل بين الفريقين الفارق النقطي كما هو عليه، دون تغيير.

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ترتيب الدوري المصري:

1- بيراميدز - 68 نقطة - 28 مباراة.

2- الأهلي - 63 نقطة - 25 مباراة.

3- المصري - 52 نقطة - 30 مباراة.

4- الزمالك - 48 نقطة - 27 مباراة.

5- مودرن سبورت - 47 نقطة - 30 مباراة.

6- سموحة- 45 نقطة - 29 مباراة.

7- زد - 44 نقطة - 28 مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا - 44 نقطة - 30 مباراة.

9- إنبي - 42 نقطة - 30 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 39 نقطة - 31 مباراة.

11- طلائع الجيش - 36 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 31 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 30 نقطة - 31 مباراة.

16- بلدية المحلة - 24 نقطة - 31 مباراة.

17- المقاولون العرب - 21 نقطة - 29 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 31 مباراة.