الأهلي يكتسح القادسية ويضرب موعدا مع النصر في نهائي السوبر السعودي

تأهل النادي الأهلي السعودي لنهائي كأس السوبر بعدما دك شباك منافسه القادسية (5 ـ 1) اليوم الأربعاء في المباراة الثانية للدور نصف النهائي التي احتضنها ملعب هونغ كونغ.

ورغم مبادرته بالتهديف في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، عن طريق لاعبه غاستون ألفاريز من رأسية رائعة، انهار القادسية ليتلقى 4 أهداف كاملة في الشوط الأول.

وأدرك الإيفواري فرانك كيسيه التعادل للأهلي في الدقيقة 12 قبل أن يسجل إيفان توني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

ونجح ميلوت في وضع بصمته الأولى في مشواره مع الأهلي عندما خطف الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وعاد فرانك كيسيه ليحرز الهدف الراابع للأهلي من رأسية رائعة في أواخر الشوط الذي شهدت الدقيقة الحادية والأربعين منه طرد مدافع القادسية بونسو.

وواصل رفاق النجم الجزائري رياض محرز سيطرتهم على مجريات المباراة، ونجح البرازيلي غالينو في إجبار قائد القادسية ناتشو على ارتكاب الخطأ وتحويل كرة عرضية إلى الشباك بالخطأ في مرمى فريقه ليجعل النتيجة (5 ـ 1).

وأحرز إيفان توني هدفا في الدقيقة 82 ألغي لوجود تسلل على المهاجم الإنجليزي، قبل أن ينهي الحكم أطوار المباراة بفوز عريض للأهلي على القادسية (5 ـ 1).

ويواجه الأهلي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل النصر الذي فاز أمس في نصف النهائي على الاتحاد (2 ـ 1).