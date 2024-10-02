دوري أبطال أوروبا: سقوط مدوٍ لأتلتيكو وبايرن ميونخ.. ويوفنتوس ينجو بصعوبة

خطف فريق أستون فيلا فوزًا مثيرًا من بايرن ميونخ بنتيجة 1-صفر، في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز أستون فيلا بفضل هدف رائع من جون دوران قرب النهاية، إذ احتفل صاحب الأرض باستضافة أول مباراة في البطولة الأبرز للأندية الأوروبية منذ 41 عامًا.

سيطر الفريق الألماني على الكرة وأهدر الفرص، قبل أن ينجح دوران في اللحاق بتمريرة طويلة في الدقيقة 79، ويضعها من فوق الحارس مانويل نوير الذي كان متقدمًا خارج مرماه، ليجعل الجماهير الحاضرة في فيلا بارك تعيش حالة من البهجة.

وجاء الهدف على عكس سير اللعب، بعدما فرض بايرن هيمنته وصنع الفرص الأكثر خطورة في المباراة الثانية لكلا الفريقين، في مرحلة الدوري للبطولة.

سقوط مدوٍ لأتلتيكو مدريد

في مباراة أخرى سقط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد أن مُني بخسارة ثقيلة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة صفر-4 ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

أنهى بنفيكا الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله اللاعب التركي محمد كريم أكتوركوغلو في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني أمطر العملاق البرتغالي شباك ضيفه بثلاثة أهداف، إذ أضاف النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وعزز ألكسندر باه تقدم بنفيكا بهدف ثالث في الدقيقة 75، واختتم التركي أوركون كوكجو رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة في مباراتيه اللتين خاضهما بعد الفوز على ريد ستار الصربي في الجولة الأولى.

أما أتلتيكو مدريد، فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاطن بعد فوز صعب على لايبزيغ الألماني بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

يوفنتوس بعشرة لاعبين ينتزع الفوز من لايبزيغ

في المباراة الثالثة عاد يوفنتوس بعشرة لاعبين في النتيجة مرتين ليهزم رازن بال شبورت لايبزيغ 3-2، بفضل هدف سجله فرانشيسكو كونسيساو في الدقائق الأخيرة.

تأخر يوفنتوس الإيطالي، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60، بعد طرد حارس مرماه ميكيلي دي جريجوريو بعدما لمس الكرة بيده خارج المنطقة، في النتيجة صفر-1 في الدقيقة 30 بهدف سجله بنيامين سيسكو مستغلًا كرة ارتدت من العارضة.

وتعافى الفريق الإيطالي في الشوط الثاني بعدما تعرض للطمتين في بداية المباراة بإصابة القائد بريمر ونيكولاس غونزاليس.

وأدرك دوسان فلاهوفيتش التعادل في الدقيقة 50، لكن يوفنتوس تأخر في النتيجة مجددًا عندما سجل سيسكو ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وأعاد فلاهوفيتش فريقه للمباراة مجددًا بعد ثلاث دقائق بتسديدة قوية بالقدم اليسرى إلى داخل الشباك، قبل أن يحسم كونسيساو الفوز بلمسة متقنة.