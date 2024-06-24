اختفاء الهدافين واقتحام المشجعين ومباريات مملّة.. انتقادات لاذعة ليورو 2024

سطيرت حالة من التساؤل في الأوساط الكروية الأوروبية والعالمية حول المستوى الذي ظهرت به أغلب منتخبات النسخة الـ17 من كأس أمم أوروبا التي بدأت في الـ14 من يونيو وتتواصل على الملاعب الألمانية حتى الـ14 من يوليو المقبل.

ووجه أغلب المتابعين والمهتمين بكرة القدم الأوروبية انتقادات لاذعة ليس فقط للأمور التنظيمية لليورو وإنما أيضا إزاء الحالة السيئة للعشب الذي تجري عليه المباريات والذي تسبب في ردود أفعال سلبية صدرت عن المدربين واللاعبين.

وقبل 3 أيام من ختام الدور الأول من نسخة يورو 2024، لا يزال الكثير من الملاحظين يتحدثون عن تراجع مدوّ للمسابقة التي تعد حتى الآن ثاني المسابقات الكروية عراقة ومكانة بعد نهائيات كأس العالم.

فرنسا ـ هولندا.. الأسوأ فنيًّا؟

وفي 2016 قرر الاتحاد الأوروبي رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبًا، أي بزيادة 8 منتخبات عن النظام السابق، وهو ما تسبب حسب كثير من الخبراء في تراجع المستوى الفني وجودة اللعب في عديد المباريات بعد ظهور منتخبات "الصف الثالث" في النهائيات.

وخلال نهائيات النسخة الحالية، كان الكثير من المباريات مملًّا جدًّا، لعل أبرزها قمة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بين فرنسا وهولندا (0 ـ 0) التي اعتبرها الفنيون إحدى أسوأ المباريات في تاريخ المسابقة، كما كانت مباراة إنجلترا وصربيا (1 ـ 0) واحدة من المباريات المثيرة للملل، في وقت راجت فيه أنباء ـ تم تفنيدها في ما بعد ـ عن نوم أحد المشجعين على المدرجات.