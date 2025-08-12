بعدما خطب جورجينا.. لماذا رفض كريستيانو رونالدو الزواج من إيرينا شايك؟

كتب: نور الدين ميفراني

كشفت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قرب زواجهما بعد علاقة استمرت 9 سنوات.

أخبار ذات علاقة بعد الخطوبة الرسمية.. كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا في حالة الانفصال؟

وقبل علاقته بجورجينا رودريغيز كان النجم البرتغالي على علاقة بالحسناء الروسية إيرينا شايك لمدة 5 سنوات من 2010 إلى 2015 لكنه لم يعرض عليها الزواج.

وانفصل الثنائي في 2015 وفشل زواجهما وعلاقتهما رغم كونها العلاقة الأطول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد جورجينا رودريغيز لعدة أسباب:

خيانات كريستيانو رونالدو

كشفت عارضة الأزياء الروسية الشهيرة إيرينا شايك أن سبب انفصالها عن كريستيانو رونالدو هو خيانته المستمرة مع عدة نساء.

وأكدت الحسناء الروسية أنها اكتشفت الخيانات من محادثات على هاتفه.

أخبار ذات علاقة نعم أوافق.. جورجينا تؤكد أنباء زواجها من كريستيانو رونالدو (صورة)

رفض عرض باريس سان جيرمان

وفقا لتقارير إسبانية، إيرينا شايك غضبت حين رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضا ضخما من باريس سان جيرمان في صيف 2014.

وكانت إيرينا ترغب في الرحيل إلى باريس والاستقرار فيها لتحقيق طموحها كعارضة أزياء لكون العاصمة الفرنسية تعتبر من عواصم الموضة في العالم.

علاقتها السيئة بوالدته

ماريا دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم تكن علاقتها جيدة بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك.

ويعتبر كريستيانو رونالدو والدته وعائلته خطا أحمر لكونه يحبهم بشكل كبير ويعتبرهم سنده الأول.

ويعد هذا السبب الرئيس في فشل العلاقة وفقا لأغلب التقارير.

طموح إيرينا شايك

الحسناء الروسية كان طموحها أكبر من أن تكتفي بدور زوجة كريستيانو رونالدو لكونها عارضة أزياء معروفة، كما شاركت في التمثيل، والزواج قد يعيق طموحها.