تشهد منافسات الدوري المصري 3 مواجهات مساء اليوم الأحد على رأسها لقاء الداخلية ضد الزمالك.

ويلتقي المصري البورسعيدي ضيفه المقاولون العرب بملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ثم يلعب إنبي ضد زد إف سي بملعب "بتروسبورت" بالقاهرة.

ويستضيف ملعب "السلام" بالقاهرة المواجهة التي تجمع بين الداخلية وضيفه الزمالك ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 42 نقطة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز، ويتبقى للفريق 4 مواجهات مؤجلة.

ويحتل الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 19 نقطة بقيادة مدربه عيد مرازيق.

وتعني الخسارة أو التعادل هبوط الداخلية بشكل رسمي إلى دوري القسم الثاني خاصة أن الفارق بينه وبين فاركو صاحب المركز الخامس عشر وصل إلى 11 نقطة.

وحال عدم تحقيق الداخلية الفوز على حساب الزمالك سيكون الفارق أكبر من 9 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بملعب السلام بالقاهرة بصافرة الحكم محمد العتباني.

وتذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS بصوت المعلق طارق الأدور.