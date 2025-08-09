بعد انتهاء الأزمة.. برشلونة يؤكد إعادة شارة القيادة إلى شتيغن

أصدر نادي برشلونة بيانا جديدا بشأن الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى الفريق، في ظل الأزمة التي فجرها مؤخرا، بسبب العملية الجراحية التي خضع لها.

وخضع تير شتيغن، قبل أيام، لعملية جراحية في الظهر، بعد تفاقم مشكلة قديمة كان يعاني منها على صعيد تلك المنطقة من جسده.

وتسبب الحارس الألماني في أزمة قبل خضوعه للعملية، بعدما أعلن أنه سيغيب لمدة 3 أشهر، في حين أن برشلونة لم يكشف عن أي شيء بشأن مدة غيابه.

ورفض شتيغن بعد ذلك التوقيع على التقرير اللازم ليتسنى لنادي برشلونة إرساله إلى رابطة الدوري الإسباني، حيث تتولى لجنة مستقلة فحص الأوراق كافة، قبل إصدار قرارها بشأن مدة غيابه.

وقرر النادي الكتالوني بناءً على ذلك تجريد تير شتيغن من شارة القيادة، بشكل مؤقت، ولكن الحارس أصدر بيانا رسميا أمس للتراجع عن موقفه.

ويعتمد برشلونة على إثبات غياب شتيغن لمدة لا تقل عن 4 أشهر لاستبداله بلاعب آخر في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، والتي تقيّد قدرته على تسجيل اللاعبين الجدد، لكن رفضه يعرقل خطط البارسا.

وبعد رد الحارس ببيانه الأخير، والذي أكد فيه استعداده للتعاون مع برشلونة، نشر النادي بيانا رسميا قال فيه: "يُعلن النادي أن شتيغن وقّع على التفويض اللازم لإرسال التقرير الطبي المتعلق بجراحته إلى رابطة الدوري الإسباني".

وأتم برشلونة بيانه المقتضب، بقوله: "وبذلك يُغلق الملف التأديبي نهائيا، ويستعيد اللاعب شارة قيادة الفريق الأول بشكل فوري".