رعب في برشلونة بسبب فيرمين لوبيز

تشعر إدارة نادي برشلونة بحالة قلق شديدة من الإصابة التي تعرض لها فيرمين لوبيز، لاعب الفريق، في مواجهة خيتافي، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الليغا.

وسجل فيران توريس هدفين ليقود برشلونة إلى فوز مريح 3-صفر على خيتافي، وأضاف داني أولمو الهدف الثالث للفريق وسجل تمريرة حاسمة في عرض رائع آخر من فريق المدرب هانزي فليك في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده في المركز الثاني إلى 13 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس حتى الآن في الموسم، وكان آخرها أمام إسبانيول، يوم السبت.

ويخوض برشلونة مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام ريال أوفييدو يوم الخميس، بينما يستضيف خيتافي صاحب المركز الثامن فريق ألافيس يوم الأربعاء.

وسقط فيرمين على أرضية الملعب عقب نهاية اللقاء وهو يُظهر علامات واضحة على الألم، ما أثار مخاوف الجهاز الفني والجماهير بشأن حالته الصحية.

ولم يُكشف بعد عن طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها، في انتظار الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وظهرت علامات الألم والحزن على وجه لوبيز والجهاز الطبي للبارسا أثناء خروج اللاعب من أرض الملعب.

ومن غير المرجح مشاركة لوبيز في مباراتي برشلونة المقبلتين في الدوري أمام ريال أوفييدو وريال سوسيداد على الترتيب.

وبهذه الإصابة سينضم لوبيز إلى قائمة مصابي البارسا التي تضم لامين يامال وأليخاندرو بالدي وغافي والألماني مارك أندريه تير شتيغن.

فيما ذكر الإعلامي الرياضي فيرناندو بولو، بأن هناك حالة تشاؤم بخصوص إصابة فيرمين، موضحا: "الشعور داخل غرفة الملابس هو أن هناك إصابة قوية، وننتظر لمعرفة مدى خطورتها".

من جانبه، علق ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، على إصابة نجم برشلونة عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "فيرمين لوبيز يبدو أنه تعرض لإصابة في العضلة الضامة اليسرى، وخرج من الملعب يعرج بسببها، وفي أفضل الأحوال قد تكون شدًّا عضليًّا فقط وسيغيب حينها من 3 إلى 5 أيام، أما أسوأ الأحوال فقد تعرض لتمزق عضلي وقد يحتاج 2-3 أسابيع أو أكثر".