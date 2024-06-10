زميل رونالدو يدخل حسابات ليفربول

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو في وقت سابق عبر منصة إكس عن اهتمام ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد باللاعب صاحب الـ 22 عامًا لضمه في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لشبونة يرغب في الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل اللاعب في الموسم المقبل.

وتم اختيار إيناسيو للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية القادمة برفقة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو في قائمة منتخب البرتغال.