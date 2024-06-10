زميل رونالدو يدخل حسابات ليفربول
بدأ مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي التحرك لتدعيم صفوف الريدز في الموسم المقبل مع تعيين المدرب الهولندي أرني سلوت لقيادة الفريق خلفًا للألماني يورغن كلوب.
واستقرت إدارة ليفربول على متابعة أحد نجوم منتخب البرتغال الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا.
وطلب سلوب مدرب الريدز تدعيم خط الدفاع بصفة خاصة في الموسم المقبل خاصة مع تقدم عمر الهولندي فيرجيل فان دايك مع نهاية عقده في صيف 2025 بجانب رحيل جويل ماتيب.
واشترط سلوت التعاقد مع مدافع صغير السن ويجيد اللعب بقدمه اليسرى بشكل مميز للمساهمة في بناء الهجمات.
ووضع مسؤولو ليفربول اسم اللاعب غونسالو إيناسيو مدافع منتخب البرتغال والذي تألق مع سبورتنغ لشبونة في الموسم الماضي.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو في وقت سابق عبر منصة إكس عن اهتمام ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد باللاعب صاحب الـ 22 عامًا لضمه في الموسم المقبل.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن لشبونة يرغب في الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل اللاعب في الموسم المقبل.
وتم اختيار إيناسيو للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية القادمة برفقة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو في قائمة منتخب البرتغال.