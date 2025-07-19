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رياضة

إيزاك يزف بشرى سارة لجمهور الهلال السعودي

إيزاك يزف بشرى سارة لجمهور الهلال السعودي
ألكسندر إيزاكالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 4:12 ص

زف ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بشرى سارة لجماهير الهلال السعودي، في ظل تقارير تحدثت عن دخول إدارة "الزعيم" في مفاوضات جادة لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

كان إيزاك أصبح في بؤرة سوق الانتقالات، في الأيام الماضية، بعدما أبدى ليفربول رغبته في التعاقد معه من صفوف نيوكاسل، هذا الصيف.

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وتواصل ليفربول مع نيوكاسل يونايتد حيث أبدى اهتماما جادا بضم اللاعب السويدي، وأكد استعداده لتقديم عرض قياسي قيمته 120 مليون يورو.

ولكن رغبة ليفربول الحثيثة لم تلق قبولًا لدى نيوكاسل يونايتد، خاصة أن إيزاك يُعد جزءا أساسيا من كتيبة إيدي هاو، كما أن عقده لا يزال مستمرا حتى 2028.

ومع ذلك لم يعد ليفربول هو الفريق الوحيد في سباق الحصول على خدمات اللاعب، حيث قد انضم له الهلال السعودي أحد عمالقة الأندية العربية.

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ووفقا لأحدث التقارير، فإن الهلال السعودي يسعى لتقديم عرض ضخم لإقناع ألكسندر إيزاك بالانتقال لصفوفه.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي سانتي أونا، عبر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن إيزاك أبدى ترحيبا بفكرة الانتقال إلى الهلال.

ومنح المهاجم السويدي الضوء الأخضر بشكل مبدئي لبدء المفاوضات مع الهلال، حيث تجرى المحادثات في الوقت الحالي بين وكلاء اللاعب وإدارة "الزعيم".

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فيما ذكر سابقا جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي إيطاليا"، أن سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، طلب التعاقد مع إيزاك.

واتجه الهلال للتفاوض مع إيزاك بعدما فشلت محاولاته في إقناع النيجيري فيكتور أوسيمين بالانتقال لصفوفه.

 

 

 

 

وينتهي عقد المهاجم السويدي صيف 2028 مع نيوكاسل.

وسجل إيزاك صاحب الـ25 عاماً 27 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في موسم 2024-2025، وحقق كأس الكاراباو.

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