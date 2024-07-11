الزمالك يقفز في جدول ترتيب الدوري المصري بالفوز على طلائع الجيش

تقدم نادي الزمالك بصورة كبيرة، في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس.

وعلى ملعب الكلية الحربية، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الفوز على الطلائع 2/1، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح يوسف إبراهيم "أوباما" التسجيل للزمالك أمام الطلائع، في الدقيقة 43، من ضربة رأسية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف عبدالله السعيد هدف الزمالك الثاني في شباك الطلائع بالدقيقة 54، من ركلة جزاء.

وقلص فريق الطلائع الفارق بهدف عكسي سجله أحمد مجدي مدافع الزمالك في الدقيقة 69، بالخطأ في مرماه، بعد فشله في تشتيت الكرة.

بهذا الفوز قفز الزمالك إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن وصل إلى النقطة الـ 44.

أما طلائع الجيش، فظل في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة بجدول ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك يوم الإثنين المقبل مع بلدية المحلة على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: