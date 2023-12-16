موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

فاز الأهلي المصري 3-1 على نظيره الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة، ليتأهل لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وبذلك يبلغ الأهلي قبل النهائي للمرة السادسة في تاريخه، إذ حقق المركز الثالث في البطولة ثلاث مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، بينما احتل المركز الرابع في نسختي 2012 و2022.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، بينما سجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد قبل النهاية بلحظات، بعد أن أهدر المهاجم الفرنسي ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ويشارك الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية باعتباره بطلًا لقارة أفريقيا بحصده لقب دوري الأبطال بالنسخة الأخيرة.