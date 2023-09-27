ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يفوز على لاس بالماس ويرسل برشلونة للمركز الثالث (فيديو)

وأهدر أصحاب الأرض أكثر من 12 فرصة سانحة في الشوط الأول، حيث أضاع دياز وخوسيلو فرصتين من مسافة قريبة.

كما شعر الفريق بالإحباط بسبب ألفارو باييس حارس لاس بالماس الذي تصدّى لعدد من الفرص قبل أن يفتتح دياز التسجيل بتسديدة من مدى قريب في آخر هجمة بالشوط الأول.

وعزَّز خوسيلو تقدم ريال مدريد في الدقيقة 54 بعد تمريرة عرضية من رودريجو أسكنها خوسيلو الشباك.