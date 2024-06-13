مورينهو يستهدف ضمّ نجم برشلونة لفنربشخه التركي

بدأ نادي فنربشخه وصيف بطل الدوري التركي خلال الموسم الماضي في التخطيط لدعم الفريق بصفقات جديدة وذلك بعد وصول المدرب الشهير جوزيه مورينيو الذي وضع خطة للمنافسة على لقب الدوري التركي الممتاز والذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024 ـ 2025.

ووفقًا لما أكدته مصادر مقربة من نادي برشلونة، سيكون النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول النجوم الذين يضعهم مورينهو على رأس قائمة اللاعبين الذين ينوي ضمهم لفنربخشه.

وقالت المصادر ذاتها إن مورينهو يدرك جيدًا فتور العلاقة بين نادي برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي (35 عامًا) والتي يسعى لاستغلالها لإقناع قائد منتخب بولندا بخوض تجربة أولى من نوعها في الدوري التركي.

وخاض نجم برشلونة، الذي سيكون قائدًا لمنتخب بولندا في يورو 2024 بألمانيا، 35 مباراة وسجل 19 هدفًا في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي لكن فشل الفريق الكتالوني في إحراز أي لقب هذا العام، أثار الكثير من التكهنات حول مستقبل ليفاندوفسكي في برشلونة.