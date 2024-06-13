مورينهو يستهدف ضمّ نجم برشلونة لفنربشخه التركي
بدأ نادي فنربشخه وصيف بطل الدوري التركي خلال الموسم الماضي في التخطيط لدعم الفريق بصفقات جديدة وذلك بعد وصول المدرب الشهير جوزيه مورينيو الذي وضع خطة للمنافسة على لقب الدوري التركي الممتاز والذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024 ـ 2025.
ووفقًا لما أكدته مصادر مقربة من نادي برشلونة، سيكون النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول النجوم الذين يضعهم مورينهو على رأس قائمة اللاعبين الذين ينوي ضمهم لفنربخشه.
وقالت المصادر ذاتها إن مورينهو يدرك جيدًا فتور العلاقة بين نادي برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي (35 عامًا) والتي يسعى لاستغلالها لإقناع قائد منتخب بولندا بخوض تجربة أولى من نوعها في الدوري التركي.
وخاض نجم برشلونة، الذي سيكون قائدًا لمنتخب بولندا في يورو 2024 بألمانيا، 35 مباراة وسجل 19 هدفًا في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي لكن فشل الفريق الكتالوني في إحراز أي لقب هذا العام، أثار الكثير من التكهنات حول مستقبل ليفاندوفسكي في برشلونة.
ورجحت التقارير ذاتها أن صفقة انتقال ليفاندوفسكي للدوري التركي ستكون مهمة صعبة للغاية على مورينهو و رئيس نادي فنربخشه علي كوش، حيث ترجح الأطراف القريبة من اللاعب أن يواصل مسيرته في برشلونة في ضوء ارتفاع كلفة التعاقد معه.
ويقود النجم السابق لبايرن ميونخ منتخب بولندا في المجموعة الرابعة ليورو 2024، والتي تضم أيضا فرنسا وهولندا والنمسا، لكنه لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية أمام هولندا بسبب الإصابة.
يشار إلى أن فنربشخه تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو لقيادته لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة.