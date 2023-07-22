لوبارزيان: باريس سان جيرمان سيمنع مبابي من التدرب مع الفريق الأساسي

كشفت صحيفة "لوبارزيان" عن تطور جديد في علاقة باريس سان جيرمان مع نجمه الأول كيليان مبابي.

وبعد أن استبعد باريس سان جيرمان نجمه الأول من رحلة الفريق التحضيرية باليابان كشفت الصحيفة الفرنسية أن إدارة النادي الفرنسي قررت منع مبابي من التدرب مع الفريق الأساسي، وإبعاده عن المجموعة التي ستشارك في الجولة التحضيرية في اليابان وكوريا الجنوبية.

وأعلن باريس سان جيرمان عن قائمة من 29 لاعبا تم استدعاؤهم للمعسكر التدريبي في اليابان، حيث سيلعب الفريق الذي يدربه لويس إنريكي 4 مباريات ودية، وتواجد اسم البرازيلي نيمار بينما لم يتواجد اسم مبابي.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من مشاركة مبابي في مباراة باريس سان جيرمان أمام لوهافر أمس الجمعة حيث سجل هدفا في الفوز 2/0.