لوبارزيان: باريس سان جيرمان سيمنع مبابي من التدرب مع الفريق الأساسي
كشفت صحيفة "لوبارزيان" عن تطور جديد في علاقة باريس سان جيرمان مع نجمه الأول كيليان مبابي.
وبعد أن استبعد باريس سان جيرمان نجمه الأول من رحلة الفريق التحضيرية باليابان كشفت الصحيفة الفرنسية أن إدارة النادي الفرنسي قررت منع مبابي من التدرب مع الفريق الأساسي، وإبعاده عن المجموعة التي ستشارك في الجولة التحضيرية في اليابان وكوريا الجنوبية.
وأعلن باريس سان جيرمان عن قائمة من 29 لاعبا تم استدعاؤهم للمعسكر التدريبي في اليابان، حيث سيلعب الفريق الذي يدربه لويس إنريكي 4 مباريات ودية، وتواجد اسم البرازيلي نيمار بينما لم يتواجد اسم مبابي.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من مشاركة مبابي في مباراة باريس سان جيرمان أمام لوهافر أمس الجمعة حيث سجل هدفا في الفوز 2/0.
وبعد المباراة عبر مبابي عن سعادته باللعب إلى جانب شقيقه إيثان في المباراة.
لكن بعد ذلك قررت إدارة باريس سان جيرمان استبعاد مبابي من بعثة الفريق المسافرة إلى اليابان لخوض جولة تحضيرية استعدادا للموسم المقبل.
جاء ذلك قبل أن تقرر إدارة النادي الفرنسي منع مبابي من التدرب مع الفريق الأول.
وقد يشير ذلك إلى اقتراب رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، بعد 6 سنوات من انضمامه للفريق.
وانتقل مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 في صفقة إعارة قبل أن تتم بشكل دائم بعد عام واحد مقابل 180 مليون يورو.
وفي مايو 2022 جدد مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2024 مع بند يتيح له التجديد لموسم ثالث حتى يونيو 2025.
لكن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه ينوي البقاء مع الفريق الموسم المقبل مع نيته عدم تفعيل بند تجديد العقد حتى 2025.
وهذا يعني إمكانية رحيل مبابي مجانا بعد عام واحد، وهو ما يرفضه باريس سان جيرمان الذي يريد تجديد عقد مبابي أو بيعه هذا الصيف.
وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ردا على مبابي: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".
ويرتبط مبابي، هداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم، بالانتقال إلى ريال مدريد. وكان اللاعب قريبا من سانتياغو برنابيو صيف 2022 في صفقة انتقال حر، قبل أن تنجح إدارة باريس سان جيرمان في إقناع اللاعب بالتجديد.
موعد الصفقة
ويوم الخميس الماضي كشفت صحيفة "أس" أن ريال مدريد قد يعلن عن التعاقد مع مبابي يوم 1 أو 3 أغسطس المقبل.
وبحسب مانو ساينز في "أس" فإن ريال مدريد قد يكمل صفقة التعاقد مع مبابي يوم 31 من الشهر الحالي، على أن يتم الإعلان يوم 1 أو 3 أغسطس.
وأضاف ساينز: "عملية مبابي في تلك المرحلة عبارة عن التحدث قليلًا والعمل كثيرًا. وأعتقد أنه بمجرد أن يتم التحدث بها، سيكون من الممكن القول إن كل شيء على ما يرام".