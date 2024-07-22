تحدث عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات الأزمات وملف الغرامات الخارجية الصادرة ضد النادي، والموقف النهائي بشأن إمكانية عودة المغربي أشرف بن شرقي لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية: "ربنا أكرمنا في تسوية مجموعة من القضايا، الأحكام وصلت إلى 16 حكما، وفي الوقت نفسه لدينا قضيتان تخص جايمي باتشيكو، مدرب فريق السباق، وفرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، لو حدث أن الأحكام تم تأكيدها، سيكون الزمالك قد دفع 322 مليون جنيه مصري".

وأضاف: "سددنا إلى وقتنا هذا 3 ملايين و700 ألف دولار أمريكي، إجمالي المتبقي مليون و700 ألف دولار، وحال تم الحكم في قضيتي باتشيكو وفرجاني سيكون إجمالي ما دفعه النادي أكثر من 6 ملايين دولار، هذا هو الوضع الذي جاء مجلس الإدارة عليه، لا يوجد ناد في العالم، أو في مصر يتحمل أن يجنب من موارده 322 مليون جنيه خلال 8 شهور".

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وتابع: "أحتاج من الجمهور أن يشعر بالمجلس والعبء الكبير الذي يتحمله، ليس نتيجة تقصير بل بسبب ميراث وجده المجلس الحالي".

وأردف: "الزمالك استرد محمود عبد الرازق (شيكابالا) من سبورتنغ لشبونة، وتبقى 510 آلاف دولار كان يفترض دفعها في 2015، أي قبل 9 سنوات، كان هناك شرط غريب للغاية في العقد يضاعف قيمة الأقساط التي نتأخر في سدادها، ثم مع الفوائد وصل المبلغ إلى 3 أضعاف".

أتشيمبونغ

وعن قضية لاعب الفريق السابق، أتشيمبونغ، أشار عمرو أدهم: "اللاعب له تاريخ مع النادي، أجرينا تسوية في فترة اللجنة المؤقتة بمليون و100 ألف دولار، ثم أتى المجلس السابق، وتقاعس عن إنهاء الأمور، النادي تغيب عن إحدى جلسات الاستماع بهذه القضية، ففقدنا حق الدفاع عن أنفسنا، المبالغ المتبقية لأتشيمبونغ ليست كبيرة (115 ألف دولار وفقا للأوراق)، ولكن لدينا أولويات. توصلنا لاتفاق تسوية بالفعل معه ومن ثم لن يؤثر على القيد".

إبراهيما نداي

وعن لاعب الفريق السنغالي إبراهيما نداي، قال: "اللاعب له مستحقات سابقة وسيتلقاها، هناك عام إضافي في عقده يحق لنا اختيار تمديده من عدمه، وقررنا ألا نمدده ومن ثم لا تستحق له أموال عليه".

وشدد: "لم يتبق مستحقات كثيرة وسننتهي منها قريبًا، كل المجلس يجتهد على قدر الإمكان لإيجاد موارد للنادي، ونسعى للانتهاء من القضايا والقادم سيكون أفضل للزمالك".

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أشرف بن شرقي

وعن إمكانية عودة أشرف بن شرقي للفريق، أوضح عضو مجلس الزمالك: "في اعتقادي الشخصي أن بن شرقي يحصل على راتب كبير جدًا، عندما رحل عن الزمالك كان يحصل على راتب مليون و800 ألف دولار، حتى ولو جاء بمليون و500 ألف دولار فهذا راتب كبير، حال توافره معنا سأضم لاعبين صغارا وأطورهم وأسوقهم، الزمالك يحتاج 4 صفقات في الموسم الجديد".

وارتبط اسم بن شرقي خلال الفترة الماضية، بالعودة إلى صفوف نادي الزمالك، خاصة بعد رحيل اللاعب عن نادي الريان القطري، إثر نهاية عقده.