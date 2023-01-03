الهلال ينجح في تجديد عقد علي البليهي سنة جديدة مع أفضلية التمديد لموسم آخر

وينتهي عقد البليهي الحالي مع الهلال في صيف 2023 بنهاية الموسم الجاري، مما دفع النادي الأزرق لحسم مفاوضات التجديد.

ويلعب البليهي مع الهلال منذ صيف 2017، وقتما انضم له قادمًا من صفوف الفتح، ولعب سابقًا في أندية الأمل والنهضة.

ويعاني البليهي من إصابة في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع.

وينتهي عقد المدافع علي البليهي مع نادي الهلال السعودي في الـ30 من يونيو 2023، الذي انضم إليه في 2017 قادما من الفتح السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة قوية أمام الاتحاد صاحب المركز الثالث، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بالتساوي مع الاتحاد.