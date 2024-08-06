دخل الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو مدريد السابق، دائرة اهتمام نادي الشباب السعودي؛ لضمه خلال الموسم الصيفي الجاري.

ووفقًا لما كشف عنه الصحفي "جيانلويجي لونغاري" فإن نادي الشباب أبدى اهتمامه بالتعاقد مع هيرموسو، إذ يوجد حاليًّا اتصالات جارية بين الطرفين.

وأشار الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، إلى أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة حاليًّا.

وسبق أن قدم مسؤولو نادي الاتحاد عرضًا رائعًا لكسب خدمات اللاعب الإسباني، بلغت قيمته نحو 12 مليون يورو صافيًا لكل موسم، ولمدة 3 سنوات.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أيضًا وجود عرض جاد من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع هيرموسو، من دون الكشف عن اسم النادي، وهو على استعداد لتقديم عرض للاعب بضعف راتبه الحالي مع أتلتيكو مدريد.

وزعمت تقارير أيضًا أن هيرموسو عُرض على إنتر ويوفنتوس في الأسابيع الماضية، ولكن كلا الناديين لديهما خطط أخرى.

وأفادت تقارير أخرى أن نابولي الإيطالي أيضًا أبدى اهتماماته باللاعب.

وأصبح هيرموسو البالغ من العمر 29 عامًا لاعبًا حرًّا، بنهاية شهر يونيو الماضي، إذ انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد الذي يلعب له منذ يوليو 2019 قادمًا من إسبانيول.