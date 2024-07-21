لم يشهد سوق الانتقالات السعودي الكثير من الأحداث المثيرة منذ أن أغلقت آخر نافذة صيفية قبل حوالي عام كامل.

فبعد ضم كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار دا سيلفا، ورياض محرز، وفابينيو، ونغولو كانتي، وياسين بونو، وكوليبالي وغيرها من الأسماء انتظرت الجماهير حول العالم المزيد من الصفقات من هذا النوع في الموسم الجديد.

لكن يبدو أن الأمور لن تكون نارية كما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وأن سوق الانتقالات قد تكون أقل نشاطًا.

هناك أسباب واضحة قادت إلى تلك النقطة، سنحاول رصدها فيما هو قادم:

صعوبة ضم لاعبين من أوروبا

أصبحت الأندية الأوروبية أكثر عنادًا في فكرة ترك نجومهم يرحلون نحو الدوري السعودي، ولنا في مانشستر سيتي خير مثال.

رفض النادي الإنجليزي رحيل إيدرسون عن صفوفه رغم أن عرض النصر كان جيدًا مقابل 35 مليون يورو، وتمسك الفريق الإنجليزي بالحصول على 50 مليونًا.

لم يكن مانشستر سيتي حالة فردية، فهناك الكثير من الأمثلة في السياق نفسه، لكن الفكرة في النهاية واحدة، وهي أن أندية أوروبا ليست متعاونة كما كان الوضع في الموسم الماضي.

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تقليص الدعم

ربما من أبرز وأهم نقاط تأخر الصفقات في المملكة العربية السعودية هو تقليص الدعم الذي تحصل عليه الأندية السعودية.

ربما كان الوضع أفضل في العام الماضي على المستوى المادي، وذلك ترك صورة ذهنية لدى أندية أوروبا ونجومها أن الأندية السعودية ستغدق عليهم الأموال دون حساب، لذلك كان هناك مغالاة في أسعار بعض اللاعبين، وطلبات البعض الآخر الشخصية في عقودهم، وذلك أدى إلى إنهيار العديد من الصفقات.

تقليص القوائم

يعد تقليص قوائم الأندية السعودية إلى 25 لاعبًا أيضًا من أسباب قلة النشاط على مستوى سوق الانتقالات.

الفرق بالفعل في حاجة إلى التخلص من عدد كبير من النجوم، وذلك سيكون أمرًا مكلفًا في ظل وجود شروط جزائية في عقودهم، ولو تم ذلك سيكون من الصعب الإنفاق على الصفقات الجديدة بعدها، نظرًا للتكلفة النهائية التي سوف يتكبدها كل ناد.

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صعوبة التخلص من النجوم

بعيدًا عن الشروط الجزائية لن يكون الأمر سهلًا للأندية السعودية للتخلص من نجومهم الذين يرتدون قمصانهم في الوقت الراهن.

والسبب الأساسي هو الرواتب العالية لهم، وصعوبة دفع أي ناد لذلك النوع من الرواتب خارج المملكة حتى في أوروبا.

ميشايل في الهلال، وساديو ماني في النصر؛ نجمان يحاول الفريقان التخلص منهما منذ أسابيع لكن دون فائدة.

في نهاية المطاف لن تتمكن الفرق المشاركة في الدوري السعودي من ضم لاعبين جدد ما لم يتخلصوا من الأسماء المطلوب رحيلها.