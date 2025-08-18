أشعل غضبها على الهواء.. لماذا "غدر" أسطورة الأهلي بسهام صالح؟

شنت المذيعة سهام صالح هجوماً حاداً على عصام الحضري أسطورة الأهلي ومنتخب مصر بعد أن غاب عن حلقة تليفزيونية كان مقرراً أن يظهر بها عبر برنامجها بقناة "أون".

وأشعل موقف الحضري غضب سهام صالح على الهواء والتي اتهمته بالهروب من الحلقة بشكل مفاجئ.

وبحسب المذيعة فإن الحضري أخلف وعده بالظهور في الحلقة التليفزيونية ولم يرد على اتصالات طاقم عمل البرنامج قبل عدة ساعات من الحلقة وغاب عنها.

هجوم جارف

وجهت سهام صالح بسبب هذا الموقف من الحضري هجوماً حاداً ضد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق.

وقالت سهام صالح عبر برنامجها:" الجميع يعلم تاريخ الحضري جيداً وهروبه من الأندية التي لعب بها من قبل".

وأشارت إلى أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي وصف الحضري بأنه لا يملك صفات القائد وهو ما دفعه لسحب شارة القيادة من الحارس.

سر غياب الحضري

منذ اعتزاله كرة القدم، اتجه الحضري للعمل كمدرب لحراس المرمى وخاض عدة تجارب من بينها معاونة البرتغالي كارلوس كيروش في منتخب مصر وأيضاً العمل لفترة في منتخب مصر الأولمبي كما عمل مع منتخب سوريا مساعداً للأرجنتيني هيكتور كوبر.

الحضري ظهر أيضاً في أكثر من قناة تليفزيونية مصرية وعربية على مدار الشهور الماضية.

وبحسب مصادر فإن ارتباط إعلامي آخر وراء تغيب الحضري عن حلقة المذيعة سهام صالح.