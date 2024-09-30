اجتماع حاسم للجنة الحكام بالدوري التونسي وعقوبة مرتقبة لحكم الترجي والملعب

كشفت تقارير مطلعة على الدوري التونسي للمحترفين لكرة القدم أن لجنة الحكام برئاسة ناجي الجويني ستوجه الدعوة للحكم سيف الدين الورتاني على خلفية أدائه المثير للجدل في مباراة الترجي، حامل اللقب والملعب أمس الأحد ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

ونجا الترجي من فخ الخسارة الأولى في الموسم الجاري، وتعادل مع ضيفه الملعب بنتيجة 2-2، على ملعب "حمادي العقربي".

وسجل يوسف أومارو ثنائية الملعب التونسي في الدقيقتين 33 و41 عن طريق يوسف أومارو، بينما رد الترجي بتسجيل هدف في الدقيقة 53 من ضربة جزاء سجلها ياسين مرياح، قبل أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 61 عن طريق لاعبه زين الدين كادا.

ورفع الترجي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع الملعب التونسي رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثامن.

ويتصدر ترتيب الدوري النادي الإفريقي برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن الترجي الجرجيسي والأولمبي الباجي اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث

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وقالت مصادر مطلعة في تصريحات ل"إرم نيوز" إن لجنة الحكام ستستدعي الحكم سيف الدين الورتاني للمثول أمامها والإجابة عن بعض القرارات التحيكيمية المثيرة للجدل خلال المباراة وخصوصا ركلة الجزاء التي أعلنها للترجي في الدقيقة 52 واحتج لاعبو ومسؤولو نادي الملعب بشدة عليها.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة دأبت منذ بداية موسم 2024 ـ 2025 على استدعاء كل الحكام الذين تثار حولهم تعاليق وجدل بعد أدائهم لمباريات في الدوري لكن دعوتهم لا تعني آليا أنه سيقع تسليط عقوبة التجميد على النشاط في حقهم.

مع ذلك، سيكون سيف الدين الورتاني، حكم مباراة الترجي والملعب التونسي مهددا بالعقوبة لمدة بين أسبوعين وأربعة أسابيع بعدما أثبتت اللقطات التلفزيونية والفقرات المخصصة لتقييم أداء الحكام أن ركلة الجزاء المعلنة للترجي لم تكن شرعية.

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ويشار إلى أن أول حكم تمت معاقبته خلال الموسم الجاري في الدوري التونسي هو الحكم المساعد صديق اللموشي، الذي كان ضمن طاقم حكام مباراة النادي الأفريقي وشبيبة العمران الأحد قبل الماضي.

وقررت لجنة الحكام، التي يرأسها الحكم الدولي السابق ناجي الجويني، معاقبة صديق اللموشي بالتوقيف عن إدارة مباريات في الدوري لمدة 5 أسابيع؛ بسبب خطأين فادحين في احتساب هدفين للأفريقي في المباراة.