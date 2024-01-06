تقرير: هندرسون يدرس الرحيل عن الاتفاق والعودة للدوري الإنجليزي

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن جوردان هندرسون، نجم نادي الاتفاق، يرغب في مغادرة الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي والعودة إلى الدوري الإنجليزي.

وغادر هندرسون صفوف ليفربول في الصيف الماضي لينضم للاتفاق السعودي في صفقة بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لما ذكرته "ديلي ميل"، اليوم السبت، فإن هندرسون سيفكر بجدية في أي عروض يتلقاها هذا الشهر للرحيل عن الاتفاق.