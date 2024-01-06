تقرير: هندرسون يدرس الرحيل عن الاتفاق والعودة للدوري الإنجليزي
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن جوردان هندرسون، نجم نادي الاتفاق، يرغب في مغادرة الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي والعودة إلى الدوري الإنجليزي.
وغادر هندرسون صفوف ليفربول في الصيف الماضي لينضم للاتفاق السعودي في صفقة بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني.
ووفقا لما ذكرته "ديلي ميل"، اليوم السبت، فإن هندرسون سيفكر بجدية في أي عروض يتلقاها هذا الشهر للرحيل عن الاتفاق.
وأشار التقرير إلى أن هندرسون يكافح من أجل الاستقرار في الدوري السعودي، وتفاقمت مشاكله بسبب المستوى الضعيف للفريق، بعد مسيرة شهدت فشل فريقه في الفوز في ثماني مباريات؛ مما يهدد مستقبل مدربه ستيفن جيرارد.
وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية، ذكرت مؤخرا أن جيرارد مهدد بالإقالة من منصبه كمدير فني بسبب المستوى السيئ الذي يقدمه الاتفاق.
وأوضحت "ديلي ميل"، أن هندرسون أخبر زملاءه في الفريق بأنه يدرس خياراته قبل الحصول على إجازة قصيرة خلال العطلة الشتوية للدوري السعودي للمحترفين.
وشددت الصحيفة على أن هندرسون قد يفكر في تخفيض راتبه بشكل كبير إذا تلقى عرضًا مغريًا من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر أن الاتفاق يحتل حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المربع الذهبي، و8 نقاط عن منطقة الهبوط.