بيع القائد خيانة.. بيان ناري ضد انتقال دينيس زكريا إلى الأهلي السعودي

وجهت رابطة مشجعي نادي موناكو تحذيرًا إلى إدارة النادي، عبر بيانٍ ناريٍ هاجمت فيه التكتم المحيط بمصير قائد الفريق، دينيس زكريا، وسط أنباء متصاعدة عن اقتراب انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي في صفقةٍ قد تُغير خريطة الفريق.

بات مستقبل زكريا في موناكو على المحك، بعد دخوله في مفاوضات متقدمة مع الأهلي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعب خط الوسط المخضرم.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 45 مليون يورو، وهو رقمٌ يُعتبر مغريًا للنادي الفرنسي، خاصةً في ظل محدودية الإيرادات خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وعاش زكريا تحولًا كبيرًا في مسيرته منذ مغادرته يوفنتوس، حيث قضى فترةً مخيبةً للآمال في تورينو (2022)، لم يسجل خلالها سوى هدفٍ واحدٍ وصنع آخر في 11 مباراة فقط.

لكنه أعاد اكتشاف نفسه في الدوري الفرنسي، حيث تحول إلى عمودٍ فقري في وسط ميدان موناكو، وحصل على شارة القيادة، ليصبح أحد رموز الفريق.

بيان الجماهير: "البيع خيانة"

لم تتردد رابطة مشجعي موناكو في إطلاق هجومٍ حادٍ على إدارة النادي، وأعرب المشجعون عن صدمتهم من تسريب أنباء الانتقال عبر وسائل الإعلام، مشيرين إلى أن زكريا كان "حاسمًا" في الفوز على لوهافر (3-1) بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي 2025-2026، وأن بيعه يعتبر خيانة".

واستشهد البيان بتصريحات المدير الرياضي للنادي، الذي كان أكد سابقًا أن الهدف هو "الاستقرار ومنافسة باريس سان جيرمان"، متسائلين: "هل تبخرت هذه الوعود أمام المال السعودي؟ هل نبيع أحلامنا الرياضية بأي ثمن؟".

اختتمت الرابطة بيانها بتحذيرٍ إلى مجلس الإدارة من "العواقب الوخيمة" لبيع زكريا في هذه المرحلة، مطالبة بمراجعة القرار والتفكير في تداعياته على الفريق والجماهير، قبل إتمام أي خطوة قد تهز أركان المشروع الرياضي للنادي.