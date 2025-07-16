أشرف حكيمي يوجّه ضربة لحظوظ عثمان ديمبلي في سباق الكرة الذهبية

تلقى النجم الفرنسي عثمان ديمبلي مفاجأة غير سارة في طريق منافسته على التتويج بالكرة الذهبية 2025، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وقبل الإعلان عن اللاعب الذي سيرفع الكرة الذهبية في حفل توزيع جوائز فرانس فوتبول لموسم 2024 ـ 2025، شهد الترتيب الآني للفوز بالجائزة الفردية الأعظم في كرة القدم مستجدات حديثة في أعقاب خسارة باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية (3 ـ 0) أمام تشيلسي الأحد الماضي.

وتقام مراسم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 الإثنين 22 سبتمبر المقبل، 2025، وينطلق الحفل في مسرح شاتليه في باريس بداية من الساعة التاسعة مساء (9:00) بتوقيت مكة المكرمة وفق ما أعلنت عنه مصادر قريبة لجنة تنظيم الجائزة.

أخبار ذات علاقة ديمبلي يتقدم على لامين يامال وترتيب صادم لمبابي في سباق الكرة الذهبية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لوباريزيان" (le parisien) الفرنسية المقربة من فريق بي آس جي، فقد النجم عثمان ديمبلي بعض النقاط في ترتيب الكرة الذهبية وأضحى خاصة بعد منافسات كأس العالم للأندية في موقع بعيد عن تطلعاته.

وخاض عثمان ديمبلي وهو المرشح الأبرز حتى شهر يونيو للتتويج بالجائزة، 4 مباريات في كأس العالم للأندية 2025 من بين 7 مباريات للفريق الباريسي وأحرز هدفين مع تمريرة حاسمة.

ووفقا لاستطلاع للرأي لصحفيي "لوباريزيان"، لاختيار أفضل لاعب في النادي لموسم 2024 ـ 2025، لم يتصدر ديمبلي الترتيب، بل حل في مركز متأخر وفق ما نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء.

وقالت لوباريزيان إن أشرف حكيمي هو اللاعب الأفضل والأكثر اكتمالا في باريس سان جيرمان على امتداد الموسم الماضي في كل المسابقات.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من أشرف حكيمي حول الفوز بالكرة الذهبية

ورغم أن ديمبلي تم اختياره في تصويت للجماهير بكونه أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2024 ـ 2025، إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى ترتيبه بين زملائه في سان جيرمان.

واحتل النجم الفرنسي المركز الرابع برصيد 6.18 نقطة، فيما جاء المغربي أشرف حكيمي متصدرا بمعدل 6.55 والبرتغاليين جواو نيفيز وفيتينيا في المركزين الثالث والرابع والإكوادوري باكو في المركز الخامس.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن تصنيف المحررين حول اللاعب الأفضل في باريس سان جيرمان لموسم 2024 ـ 2025 قد لا يكون له أثر حاسم حول ترتيب الكرة الذهبية في نسختها المرتقبة، ولكنه يعطي انطباعا على أن نهاية موسم عثمان ديمبلي كانت محبطة بالفعل.

وتغيب اللاعب الدولي الفرنسي عن بعض مباريات فريقه في مونديال الأندية بسبب الإصابة، ورغم أن عودته كانت ناجعة لفريقه بتسجيله هدفين أمام كل من بايرن ميونخ في ربع النهائي وريال مدريد في نصف النهائي، إلا أن اللاعب لم يقدم نسخة جيدة في كأس العالم ولم يظهر بأداء لافت في النهائي أمام تشيلسي.

ويتنافس عثمان ديمبلي وزميلاه أشرف حكيمي وفيتينا مع النجم المصري محمد صلاح والإنجليزي كول بالمر، هداف تشيلسي على الكرة الذهبية حسب آراء أغلب الملاحظين.