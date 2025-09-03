أريد مثله.. نجم النصر السعودي يطالب بمزايا عقد كريستيانو رونالدو ذاتها

مع تعقّد مسألة رحيل إيمريك لابورت عن النصر السعودي، بدأت تتكشف العديد من التفاصيل حول الأزمات التي أثارها اللاعب الفترة الماضية من أجل المغادرة عن "العالمي".

وكان لابورت قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف أتلتيك بلباو الإسباني، لكن الصفقة تعثرت بسبب عدم إرسال الأوراق في الوقت المحدد قبل غلق باب القيد في الدوري الإسباني.

وكان اللاعب أنهى جميع تفاصيل انتقاله إلى ناديه السابق أتلتيك بلباو، حيث وافق النصر على الاستغناء عنه قبل عام من نهاية عقده مقابل 10 ملايين يورو، وفقًا للتقارير.

ومع ذلك، لم يُقدّم النادي المستندات المطلوبة في الوقت المناسب، ومع إغلاق نظام إدارة الانتقالات "TMS"، أصبح تسجيل لابورت في الدوري الإسباني مستحيلاً حاليًا.. وسيضطر اللاعب للانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، علمًا بأن عقده مع النصر يمتد حتى يونيو 2026.

وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي عن كواليس صادمة بشأن طلبات لابورت من إدارة النصر، قائلاً عبر حسابه على منصة "إكس": "اللاعب منذ نهاية الموسم الماضي كان مصدر إزعاج للنادي بطلبه الرحيل، وطلب عدم لعب المباريات الأخيرة في الدوري السعودي".

وأضاف العصيمي: "طالما طلب الخروج وعدم اللعب، فكان عليه أن يغادر بشروط النصر وليس بشروطه الخاصة. كان يجب أن يحصل على عرض يليق بالنادي، وليس عرضًا لمصالحه الشخصية. لابورت خذل النصر كثيرًا داخل الملعب وخارجه".

كما كشف العصيمي أن لابورت طالب النصر بمزايا مماثلة لما يحصل عليها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، موضحًا: "منذ شهر مايو وهو يطالب بالرحيل، ويريد من النادي أن يتحمل جميع الفروقات المالية، وكان يطالب أيضًا بمزايا وخصوصيات مثل تلك التي يتمتع بها رونالدو".

وكان من المقرر أن يعود اللاعب الدولي الإسباني إلى ملعب "سان ماميس" بعد ثمانية أعوام، بعد أن لعب مع مانشستر سيتي وقضى موسمين في دوري روشن السعودي.