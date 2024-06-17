من نادل إلى نجم في يورو 2024.. قصة كفاح فيرنون دي ماركو

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على تجربة فيرنون دي ماركو، لاعب منتخب سلوفاكيا المشارك في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع بلاده، والتي تعد قصة كفاح استثنائية بدأها بالعمل كنادل.

ويلعب فيرنون دي ماركو حاليا في نادي حتا الإماراتي.

وتفتتح سلوفاكيا، مساء الإثنين، مشوارها في يورو 2024 ضد بلجيكا في فرانكفورت ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كذلك رومانيا وأوكرانيا.

ويتواجد دي ماركو في قائمة منتخب سلوفاكيا المشاركة في كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًّا في ألمانيا، والتي تستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وقالت الصحيفة إن "فيرنون دي ماركو مورلاشي، من مواليد 18 نوفمبر 1992 في الأرجنتين، هو بطل إحدى أكثر القصص المذهلة في يورو 2024، حيث يمكنه اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر، وسيمثل سلوفاكيا، ومع ذلك، فإن الجانب المثير للاهتمام حقًّا هو الرحلة التي قطعها لتحقيق ذلك".