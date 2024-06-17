من نادل إلى نجم في يورو 2024.. قصة كفاح فيرنون دي ماركو
ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على تجربة فيرنون دي ماركو، لاعب منتخب سلوفاكيا المشارك في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع بلاده، والتي تعد قصة كفاح استثنائية بدأها بالعمل كنادل.
ويلعب فيرنون دي ماركو حاليا في نادي حتا الإماراتي.
وتفتتح سلوفاكيا، مساء الإثنين، مشوارها في يورو 2024 ضد بلجيكا في فرانكفورت ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كذلك رومانيا وأوكرانيا.
ويتواجد دي ماركو في قائمة منتخب سلوفاكيا المشاركة في كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًّا في ألمانيا، والتي تستمر حتى 14 يوليو المقبل.
وقالت الصحيفة إن "فيرنون دي ماركو مورلاشي، من مواليد 18 نوفمبر 1992 في الأرجنتين، هو بطل إحدى أكثر القصص المذهلة في يورو 2024، حيث يمكنه اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر، وسيمثل سلوفاكيا، ومع ذلك، فإن الجانب المثير للاهتمام حقًّا هو الرحلة التي قطعها لتحقيق ذلك".
وأضاف التقرير: "هربت عائلة فيرنون من الأرجنتين بعد الأزمة الاقتصادية في عام 2001، لينتقلوا إلى إسبانيا، ثم النمسا، وهي المكان الذي بدأ فيه عشقه لكرة القدم".
وقال فيرنون: "غادرت عندما كان عمري 10 سنوات ولم أبدأ لعب كرة القدم حتى بلغت 12 عامًا، وكنت أمارس كرة السلة قبل ذلك"، كما اعترف لموقع "دوبل أمارييا".
وأشار: "كنت ألعب في الدرجة الرابعة لفريق كونستانسيا الإسباني، ولم يكن راتب الفريق كافيًا، كنت أحصل على 225 يورو في الشهر، وهو بالكاد يكفي لشراء البنزين، وأردت أن أعيش بمفردي، وبدأت العمل كـ (نادل) في فندق، حتى أنني فكرت في ترك عالم كرة القدم".
مكالمة غيرت حياته
وشدد فيرنون: "فجأة، في عام 2012، تلقيت مكالمة غيرت حياتي، كان يوم الأربعاء، في الساعة 11 مساءً، كنت في السينما مع صديق، واتصل بي وكيلي لمعرفة ما إذا كنت أريد تجربة حظي في الدرجة الثانية السلوفاكية، كان عليّ النظر إلى الخريطة لمعرفة أين يقع البلد".
ورحل دي ماركو بالفعل في صيف 2012 إلى فريق زمبلين في دوري القسم الثاني السلوفاكي، وأسهم في 7 أهداف خلال موسم 2014-2015، وقاد فريقه للتأهل لدوري الدرجة الأولى.
وانضم بعدها لليغ بوزنان البولندي في صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة عام، وبقي هناك حتى 2019.
وفي عام 2021، بعد عودته إلى سلوفان، حصل على الجنسية السلوفاكية ولعب مع المنتخب الوطني لأول مرة، وسجل هدفًا في أول ظهور له ضد مالطا (6-0).
وتابع: "لقد كانت لحظة لا تصدق، بعد الهدف مباشرة، لم أصدق ذلك، اعتقدت أنني كنت أحلم، أنا سعيد لأنني فزت، وأنا سعيد أيضًا بالظهور الأول مع المنتخب الوطني، لقد حلمت بهذه اللحظة كثيرًا، وأخيرًا أصبحت حقيقة".
وعن مشاركته في يورو 2024، قال: "لقد مررت بأوقات صعبة، وشرف لي بعد كل ما واجهته أن أصل إلى هنا".