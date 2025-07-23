تشيلسي يخطف صفقة مهمة من الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي اقترب من التعاقد مع أحد أبرز اللاعبين المتاحين في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي كان يستهدف الهلال السعودي التعاقد معه.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي بناء على رغبة الإيطالي سيمون إنزاغي، لتعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي، الذي اكتفى فيه ببطولة وحيدة فقط هي كأس السوبر السعودي.

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وذكرت تقارير أخيرة أن إدارة الهلال دخلت في سباق التعاقد مع تشافي سيمونز، نجم فريق لايبزيغ الألماني.

وخرجت تقارير ألمانية سابقة، تفيد بأن سيمونز يسعى للرحيل عن لايبزيغ، وخوض تجربة جديدة خارج البوندسليغا.

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ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن تشيلسي تواصل مع سيمونز بالفعل لمعرفة موقفه من الانتقال لأبطال كأس العالم للأندية.

وأشار رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": إلى أن"سيمونز فتح الباب أمام مشروع تشيلسي، وتواصل بشكل مباشر مع وكلائه مجددًا".

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وتسير المفاوضات بين الطرفين بخطى ثابتة، ومن المنتظر أن تُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد تشافي سيمونز أحد خريجي أكاديمية نادي برشلونة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2019.

ومن النادي الباريسي، انتقل سيمونز إلى آيندهوفن في صيف 2022 معارا؛ وبمجرد عودته، أعار باريس سان جيرمان نجمه الهولندي إلى لايبزيغ، لمدة موسم ونصف؛ قبل أن يقوم النادي الألماني بشرائه نهائيًا في يناير 2025.

ومع لايبزيغ، سجل تشافي سيمونز 21 هدفًا وصنع 23، خلال 76 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.