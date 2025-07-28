أسطورة الزمالك: أحمد فتوح يحتاج إلى "مؤهل نفسي"

كشف طارق يحيى، المدرب السابق لفريق الزمالك وأحد نجومه التاريخيين، أن اللاعب أحمد فتوح يحتاج إلى تأهيل نفسي لمواجهة التحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على مسيرته الكروية.

فتوح كان محور الأحاديث على مدار ما يقرب من عام، ولكن بسبب تصرفاته خارج المستطيل الأخضر.

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وصدر حكم ضد فتوح من محكمة جنايات مرسى مطروح في 16 نوفمبر 2024، حيث قضت بسجنه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته، وذلك بعد اتهامه بالقتل الخطأ لأحد أفراد الشرطة إثر حادث مروري عند عودته من الساحل الشمالي.

كما انتهت الدعوى الجنائية بالتصالح، بينما أُسقطت الدعوى المدنية.

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وتصدر فتوح عناوين الأخبار مجددًا في الأسابيع الأخيرة بعد حضوره حفلًا للفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، متغيبًا عن معسكر الزمالك التحضيري تحت ذريعة مرض عمه، مما دفع النادي لفرض غرامة مالية عليه قدرها مليون جنيه.

كما أثارت صورة له وهو يعزف على آلات موسيقية جدلًا واسعًا بين الجماهير، قبل أن يوضح لاحقًا أنها قديمة ويعتذر عن التضارب الحاصل.

الاحتياج إلى معد نفسي

قال طارق يحيى في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن فتوح يتمتع بموهبة كبيرة، لكن بعض تصرفاته قد تعرض مستقبله الكروي للخطر.

وأشار إلى أن اللاعب تعرض لعقوبات متعددة خلال العامين الماضيين، وكان عليه أن يستفيد من هذه التجارب لتجاوز أخطائه.

وأكد يحيى أن فتوح عليه الاستعانة بـ"معد نفسي" لتأهيله ذهنيًا.

كما تطرق يحيى إلى أداء الزمالك في سوق الانتقالات، معتبرًا أن النادي يسير بخطى ثابتة، لكن المنافسة ستكون شديدة أمام الأهلي وبيراميدز في الموسم المقبل.