فاجأ تياغو ألكانتارا، نجم ليفربول السابق، الجميع بقرار اعتزاله عالم كرة القدم في الـ33 من عمره، بعد مسيرة رائعة مليئة بالأرقام والإنجازات، ثم قدم لجماهيره مفاجأة أخرى غير معتادة للاعبين بعد ترك المستطيل الأخضر.

وبعد مرور أسبوع واحد من الاعتزال، أعلن نادي برشلونة ضم ألكانتارا إلى جهازه الفني بقيادة الألماني هانزي فليك، رغم أن اللاعب لم يحصل بعد على شهادات تدريبية، أو انخرط في تدريب فرق للناشئين على غرار أمثاله من اللاعبين السابقين المعتزلين، ليثير العديد من تساؤلات الجماهير حول دوره في الجهاز الفني للبارسا.

وأعلن برشلونة في بيان له عن تولي ألكانتارا مهمة المدرب المساعد للبارسا مع فليك على نحو مؤقت في الجولة الصيفية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

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العودة لبرشلونة

وعاد بذلك تياغو للتواجد في قلعة البارسا بعد 11 عامًا من الرحيل.

ولعب ألكانتارا في صفوف برشلونة، وبايرن ميونخ، وليفربول في مسيرته الاحترافية.

في أواخر الموسم الماضي، أعلن ليفربول رحيل ألكانتارا عن صفوف الريدز.

ولعب ألكانتارا مع ليفربول 4 أعوام؛ إذ انضم إليه قادما من بايرن ميونخ في صيف 2020.

خاض تياغو 100مباراة مع "البلوغرانا" خلال الفترة من 2009 حتى 2013، وسجل 11 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة لزملائه.

وحصد تياغو مع البلوغرانا 10 ألقاب، هي: الدوري الاسباني (4 ألقاب)، ولقب واحد لدوري أبطال أوروبا، ولقب لكأس ملك إسبانيا، ولقبان للسوبر الإسباني، ولقب السوبر الأوروبي، ولقب كأس العالم للأندية.

العلاقة مع هانزي فليك

كان لاعب خط وسط ليفربول السابق قد التقى مع فليك خلال فترة وجودهما في بايرن ميونخ في موسم 2019-2020، حيث فاز بالثلاثية التاريخية، الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، لذلك هانزي يعرف إمكانياته جيدا.

وكانت فترة تياغو مع العملاق البافاري هي الأبرز في مسيرته، حيث شارك في 235 مباراة بالمسابقات جميعها، من 2013 وحتى رحيله في 2020، ونجح في تسجيل 31 هدفًا وصناعة 37.

كما قضى اللاعب الإسباني معظم طفولته في مدرسة "لا ماسيا" الشهيرة، ومن المؤكد أن لديه معرفة بأسلوب تدريب الألمان، لتعامله السابق مع فليك ويورغن كلوب، وأسلوب برشلونة المثالي، بعدما نشأ تحت قيادة بيب غوارديولا وتيتو فيلانوفا.

أهمية دور تياغو ألكانتارا

ووفقا لما رصدته صحيفة "سبورت" فإن تياغو يلعب دورًا محوريًا في الفريق، فكونه قضى 7 سنوات طويلة في ميونخ، جعله يتقن اللغة الألمانية بطلاقة، كما يتقن اللغة الإنجليزية بفضل فترة لعبه في ليفربول.

كما أنه يلعب دورًا محوريًا في التواصل بين اللاعبين والطاقم التدريبي، فهو حريص على ترجمة التعليمات المحددة وأي توضيحات من فليك إلى اللاعبين، فهو يتحدث الإسبانية بشكل مقبول، ولاحقًا سيركز أيضًا على تدريب لاعبي خط الوسط لمساعدتهم على تحسين تقنياتهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تياغو يلعب أيضا دورًا محوريًا في التمارين جميعها وفي روتين الفريق، كما أن تعليمات المدرب الألماني تركز إلى حد بعيد على بناء روح الفريق وقضاء وقت طويل معًا؛ ما يزيد أهمية دور اللاعب المعتزل حديثا.

وفي النهاية يستعد برشلونة لخوض منافسات الموسم الجديد؛ إذ يأمل في التتويج بالألقاب تحت قيادة مدربه الجديد، بعد غيابه عن منصة التتويج خلال الموسم الماضي.