"المقاتل" فان غال يدخل في خلاف مع الصحفيين بسبب خطط لعبه في كأس العالم

لجأ لويس فان غال مدرب هولندا للهجوم، اليوم الخميس، دفاعا عن خططه وسمعته وتاريخه حيث دخل في مشادة مع الصحفيين بطريقة عنيفة قبل مباراة دور الـ8 بكأس العالم أمام الأرجنتين.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة دور الـ8، واصل المدرب المخضرم خلافه الطويل مع الصحفيين الهولنديين، الذين انتقدوا خططه في كأس العالم بقطر.