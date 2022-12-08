"المقاتل" فان غال يدخل في خلاف مع الصحفيين بسبب خطط لعبه في كأس العالم
لجأ لويس فان غال مدرب هولندا للهجوم، اليوم الخميس، دفاعا عن خططه وسمعته وتاريخه حيث دخل في مشادة مع الصحفيين بطريقة عنيفة قبل مباراة دور الـ8 بكأس العالم أمام الأرجنتين.
وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة دور الـ8، واصل المدرب المخضرم خلافه الطويل مع الصحفيين الهولنديين، الذين انتقدوا خططه في كأس العالم بقطر.
وأدى قرار فان غال بالتخلي عن أسلوب الهجوم الهولندي التقليدي واستخدام استراتيجية الهجمات المرتدة إلى هجوم العديد من مواطنيه عليه، لكنه استمر في الإصرار على أنه يملك أفضل الخطط للفوز بكأس العالم.
ورد فان غال بنبرة غاضبة عندما سئل عما إذا كان يفضل التدريب بالطريقة الهولندية القديمة، كما فعل في وقت سابق من مسيرته، أو اللجوء لنهج أكثر عملية والاعتماد على الهجمات المرتدة كما يفعل الآن.
وقال فان غال للصحفي: "أتلقى نفس السؤال منك في كل مرة لكنك لا تفهم أن كرة القدم تتطور.. أصبح من الصعب الآن اللعب بطريقة هجومية مقارنة بما كان عليه الحال قبل 20 عاما عندما كنت مدربا لأياكس أمستردام".
وأضاف: "عندما توصلت إلى هذه الطريقة الأكثر دفاعية في عام 2014 (في كأس العالم بالبرازيل)، قوبلت أيضا بالكثير من الانتقادات.. نصف فرق ومنتخبات العالم تلعب الآن بهذه الطريقة، تطورت كرة القدم بهذا الشكل".
وتابع فان غال: "في كأس العالم هذه، نرى أن النتائج متقاربة للغاية حتى بين الفرق الكبيرة والمنتخبات التي يُفترض أنها أصغر.. لأن الدفاع المترابط أسهل من الهجوم.. إذا بدا أننا ندافع فقط فهذا ليس صحيحا، آمل أن يكون هذا واضحا الآن".
واستطرد فان غال: "تلجأ البرازيل لنفس الأمر مثل المنتخب الهولندي تقريبا.. لديهم لاعبون يتسمون بفنيات رائعة وأحيانا يستطيعون تحقيق الفوز مصحوبا بأداء رائع، لكن في أحيان أخرى يمكن أن يقدموا مستويات متواضعة وغير جذابة.. هذا لا يعني أن البرازيل لا تؤدي هنا، لقد قلت من قبل إن البرازيل هي المرشحة الأولى (للفوز باللقب) من وجهة نظري".
وختم المدرب الهولندي تصريحاته قائلا: "نحن أيضا دولة لديها فرصة لتصبح بطلة للعالم، لأنني آمل أن نكون نحن الفريق الأفضل في البطولة".