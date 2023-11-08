كادينا سير: ريال مدريد يرفض التعاقد مع كيليان مبابي لـ3 أسباب
كشفت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد اتخذ قرارًا بعدم ضم كيليان مبابي، حتى لو قرر المهاجم الفرنسي عدم التجديد مع باريس سان جيرمان والرحيل مجاناً في الصيف المقبل.
وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن مبابي أنهى اتفاقه مع ريال مدريد، إذ يعد الموسم الجاري 2023-24 الأخير للنجم الفرنسي في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.
وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن ريال مدريد استبعد بشكل نهائي التعاقد مع كيليان مبابي، إذ لا يخطط النادي الأبيض لضم الفرنسي حتى لو قرر عدم تمديد علاقته مع باريس سان جيرمان، وترك النادي حرًا في الصيف المقبل.
وأضافت: "بعد أن كان مبابي الهدف الرئيسي للنادي في سوقي الانتقالات الأخيرين، يعتبر ريال مدريد أن مسلسل اللاعب مغلق، ولن يلاحق لاعب كرة القدم في سوق الانتقالات المقبل، بغض النظر عن وضعه التعاقدي".
وفنّدت الإذاعة الإسبانية موقف ريال مدريد بشأن عدم التعاقد مع مبابي، قائلة: "هناك ثلاثة أسباب أساسية لتأجيل وصول المهاجم الفرنسي إلى قلعة البرنابيو، الأول يتعلق بجدول الرواتب، إذ لن ينضم الفرنسي إلى ريال مدريد مقابل أقل من 20 مليونًا سنويًا، والتي يجب أن تضاف إليها، إذا لم يجدد مع باريس سان جيرمان، مكافأة انتقال عالية جدًا للاعب، ونفس الشيء في حالة التجديد".
وتابعت: "السبب الثاني هو أن وصول مبابي دون أن يكون لاعب كرة قدم مخضرما يتعارض مع سياسة الانتقالات الخاصة بالنادي، فإما أن يكون قائدًا ولديه سيرة ذاتية كبيرة، أو شابا، إذ سيصل كيليان إلى ريال مدريد بعمر 26 عامًا تقريبًا، وفي المقابل، أحدث التعاقدات لريال مدريد هي كامافينغا وتشواميني وبيلينغهام، وقبلهم وصل فينيسيوس أو رودريغو في سن أقل".
وواصلت: "في الموسم المقبل سوف ينضم إندريك. معظمهم وقّعوا قبل العشرينات من أعمارهم. هذه هي استراتيجية النادي، التعاقد مع اللاعبين الشباب".
أما السبب الثالث فقالت الصحيفة إن استقدام مبابي سيخلق مناخًا سلبيًا بين أعضاء النادي؛ بسبب الجدل الذي سيفتحه وصوله بين الجماهير ومشجعي ريال مدريد، وهو ما سينعكس سلبيًا على المستوى الاقتصادي".