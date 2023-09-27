تشخيص إصابة ديفيد ألابا
تعرض النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، للإصابة خلال مباراة فريقه ضد لاس بالماس بالدوري الإسباني.
سيخضع اللاعب النمساوي لفحوصات جديدة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب وفترة التدريبات التأهيلية
ويواجه ريال مدريد لاس بالماس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
واشتكى ألابا من الإصابة دون تدخل أو احتكاك من لاعبي لاس بالماس، ليخرج في تبديل اضطراري في الدقيقة 41، بعد أن اشتكى من الإصابة.
وقالت إذاعة "كادينا كوبي" إن التشخيص المبدئي لإصابة ديفيد ألابا إصابة في العضلة الضامة اليمنى.
وسيخضع اللاعب النمساوي لفحوصات جديدة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب وفترة التدريبات التأهيلية.
ويدخل ريال مدريد مباراة لاس بالماس محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.
بينما يلعب لاس بالماس المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط.