تشخيص إصابة ديفيد ألابا

ويواجه ريال مدريد لاس بالماس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

واشتكى ألابا من الإصابة دون تدخل أو احتكاك من لاعبي لاس بالماس، ليخرج في تبديل اضطراري في الدقيقة 41، بعد أن اشتكى من الإصابة.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" إن التشخيص المبدئي لإصابة ديفيد ألابا إصابة في العضلة الضامة اليمنى.

وسيخضع اللاعب النمساوي لفحوصات جديدة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب وفترة التدريبات التأهيلية.