خيار هجومي مرعب.. "سفاح" بروسيا دورتموند يدخل حسابات الهلال

كشفت تقارير إخبارية أن إدارة نادي الهلال السعودي وضعت على طاولتها خيار الدخول في مفاوضات للتعاقد مع سيرهو غيراسي، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدّم غيراسي موسما مميزا، على الرغم من أن هذا الموسم هو الأقل لفريقه الألماني، لكنه استطاع أن يسجل 35 هدفا ويصنع 9، كما أنه حصل على لقب هداف دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات علاقة أول تحرك من مدرب نيوكاسل بعد تفاوض إيزاك مع الهلال

وكان غيراسي انضم إلى دورتموند مطلع الموسم الجاري، قادما من نادي شتوتغارت الألماني.

وفقا لحساب "أخبار الهلال" على منصة "إكس"، والمتابع لأخبار "الزعيم" وصفقاته، فإن "غيراسي دخل ضمن اهتمامات الهلال الهجومية في الميركاتو الصيفي الحالي".

وكان الهلال بدأ الميركاتو وهو يبحث عن مهاجم قوي ليحل بدلا من الصربي ميتروفيتش، الذي بات قريبا من الرحيل عن صفوف "الزعيم" بسبب الإصابات العديدة التي أثرت على مستواه في الفترة الماضية.

ووضعت الإدارة أولا على طاولتها التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، لكن اللاعب لديه إصرار على الانضمام لفريق غلطة سراي، وحاليا دخلت الإدارة في مفاوضات لضم ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى جس نبض غيراسي لمعرفة إمكانية رغبته في الرحيل عن الدوري الألماني.

أخبار ذات علاقة جماهير الهلال السعودي تغزو حساب إيزاك لإقناعه بالانضمام لـ"الزعيم" (فيديو)

وسيجد الهلال منافسة قوية من عدة أندية تريد ضم غيراسي، أبرزها ميلان الذي وضعه على رأس أولوياته التعاقدية، لتدعيم مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أخبار ذات علاقة رد حاسم حول مخالفة انتقال إيزاك إلى الهلال للوائح الفيفا

وذكرت تقارير صحفية، أن هناك شرطا جزائيا في عقد غيراسي مع بروسيا دورتموند، يصل إلى 70 مليون يورو، لكنه ينطبق على أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وآرسنال، إذا أرادوا ضم اللاعب.