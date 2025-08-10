رسميا.. الاتحاد الليبي يعلن قراره النهائي بشأن مواجهة الأهلي طرابلس والهلال

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم في بيان رسمي قراره النهائي بشأن مواجهة الأهلي طرابلس ضد الهلال بنغازي في الجولة الأخيرة لمرحلة سداسي التتويج بالدوري المحلي.

وكان مقرراً أن تقام المباراة في مدينة ميلانو الإيطالية، ولكن غياب تقنية الفيديو أثار أزمة بعدما رفض نادي الهلال خوض اللقاء في هذه الظروف.

ويحتل الأهلي طرابلس صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط وخلفه الهلال برصيد 8 نقاط، وضمن الفريقان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

وخسر الأهلي بنغازي أمام الاتحاد بنتيجة 0-3 في الجولة الأخيرة، كما فاز الأخضر على السويحلي بنتيجة 2-1 ليضمن الأخضر والاتحاد المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد احتلال المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

بيان الاتحاد الليبي

وأصدر الاتحاد الليبي بياناً رسمياً قال فيه: "في إطار الحرص الدائم على نزاهة المنافسة وعدالتها، يعلن الاتحاد أن المباراة التي كان من المقرر إجراؤها اليوم بين فريقي الأهلي طرابلس والهلال لم تقم في موعدها نتيجة عدم جاهزية منظومة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وعدم توفر الكاميرات بالشكل المطلوب، وهو ما جعل الفريقين يرفضان خوض اللقاء دون توفر التقنية، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة التحكيمية".

وأضاف البيان: "انطلاقاً من التزام الاتحاد بأعلى معايير الشفافية والإنصاف الرياضي، فقد تقرر تأجيل المباراة لمدة (48) ساعة لمعالجة كل الإشكاليات الفنية، إضافة إلى استكمال بعض الترتيبات اللوجستية المصاحبة".

وتابع البيان: "سيخاطب الاتحاد الاتحاد الإيطالي واللجنة المكلفة من طرفه بالدعم اللوجستي والتجهيزات، وكذلك اللجنة المكلفة من الجانب الليبي بمتابعة الترتيبات لإقامة المباريات بإفادتنا بشكل عاجل بتقرير مفصل عن هذا الأمر، وإن لزم الأمر ستتم إحالة الملف بالكامل إلى جهات الاختصاص الرقابية للتحقيق فيه".

وأكد الاتحاد الليبي أنه سيبذل أقصى الجهود لتأمين أفضل الظروف لإقامة المباراة بما يعكس صورة مشرفة للكرة الليبية ويعزز ثقة الجماهير بنزاهة المنافسة.

وأتم البيان: "نطمئن الجميع بأن هذه الخطوة جاءت حفاظاً على عدالة المنافسة واحتراماً لحق كل فريق في خوض مباراة حاسمة وسط أجواء تحكيمية مثالية، وندعو الجماهير الرياضية إلى الاستمرار في دعم أنديتها بروح رياضية وحماس".