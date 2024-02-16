تعليق تشافي على انضمام مبابي لريال مدريد
علق تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على قرار النجم الفرنسي كيليان مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان، واقتراب انتقاله إلى ريال مدريد.
وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الخميس، مغادرة مبابي للنادي نهاية الموسم الحالي، وبات ريال مدريد على أعتاب التعاقد مع الدولي الفرنسي مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة برشلونة غدا مع مضيفه سلتا فيغو، سُئل تشافي عن قرار رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، وقرب وصوله إلى ريال مدريد.
ورفض مدرب برشلونة الإدلاء بأي تعليق، مؤكداً أن تركيزه مُنصب حالياً على إنهاء الموسم بشكل جيد.
وقال: "ليس لدي الكثير لأقوله. الشيء الوحيد الذي أصبح رسمياً هو أنه سيترك باريس سان جيرمان، بالنسبة لنا التركيز فقط على إنهاء الموسم بشكل جيد، وتحقيق نتائج جيدة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، نحن نركز على هذا".
وأعاد أحد الصحفيين الحاضرين للمؤتمر الصحفي الكرّة، وحاول الحصول على تعليق من تشافي على قضية مبابي، فرد المدرب الإسباني قائلاً: "لا تسألني عنه بعد الآن. لا ينبغي لي أن أتحدث. أنا آسف".
وسيغادر مبابي باريس سان جيرمان الصيف المقبل بعد أن أمضى 7 مواسم مع الفريق، وبات الهداف التاريخي للنادي الفرنسي برصيد 243 هدفاً وصناعة 105 في 290 مباراة.
يذكر أن تشافي أعلن، أخيرا، رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الحالي 2023/2024، وستتزامن مغادرته مع الوصول المحتمل للنجم الفرنسي إلى ريال مدريد.
وفشلت جميع محاولات باريس سان جيرمان في الإبقاء على مبابي، وبات من المؤكد أنه سيحقق حلمه أخيرا باللعب لريال مدريد بداية من الموسم المقبل.