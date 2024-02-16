تعليق تشافي على انضمام مبابي لريال مدريد

علق تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على قرار النجم الفرنسي كيليان مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان، واقتراب انتقاله إلى ريال مدريد.

وأعلن باريس سان جيرمان، أمس الخميس، مغادرة مبابي للنادي نهاية الموسم الحالي، وبات ريال مدريد على أعتاب التعاقد مع الدولي الفرنسي مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة برشلونة غدا مع مضيفه سلتا فيغو، سُئل تشافي عن قرار رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، وقرب وصوله إلى ريال مدريد.