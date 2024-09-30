"بسبب اللقطة".. دونغا يشن هجومًا جديدًا على إمام عاشور

جدد نبيل عماد "دونغا"، لاعب وسط الزمالك، هجومه على إمام عاشور، لاعب الأهلي، إثر المشادة التي نشبت بينهما في نهائي السوبر الأفريقي.

وكان دونغا كشف سابقًا أن إمام عاشور أساء إليه خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا بالسعودية، وانتهت بتتويج الزمالك باللقب، إثر الفوز بركلات الترجيح "4-3".

وقال نبيل عماد في تصريحات تلفزيونية: "خلال ضربة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي جاء إمام عاشور للحديث معي قلت له ابتعد أنت لن تسدد ركلة الجزاء، لأجده فجأة قام بسباب أهلي وأنا لا أقبل لأحد أن (يغلط) في أهلي، لذلك حدثت مشادة بيني وبينه".

وأضاف: "أنا وإمام عاشور زميلَي ملعب مثل كل اللاعبين، ولكن لا يوجد بيننا أي علاقة، وليس من الصواب أن تركز فقط كيف تحصل على لقطة، عليك أن تركز في الملعب، فنحن نمارس كرة قدم، كن قويًّا في الملعب وحقق الفوز، ألعب كورة خليك جامد واكسب".

وتابع: "إمام دخل المباراة وهو يركز في أخذ اللقطة والحصول على صورة عندما يسجل الهدف لينشرها على مواقع التواصل، ويكتب عليها كلام يجعله (تريند) مثلما فعل في نهائي كأس مصر، نحن لاعبو كرة قدم ولسنا ممثلين".

وأكد: "لم أتحدث مع إمام عاشور بعد المباراة، وأقسم أنه هو من بدأ الإساءة إلي فكيف أتحدث معه في نهاية اللقاء".

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وعن الفوز بالسوبر الأفريقي، أشار: "حتى وإن لم نُستفز، كنا سنفوز، لقد انتصرنا على الأهلي قبل شهرين فقط، كيف يتحدث عنّا الناس بهذا الشكل وجميعنا لاعبون دوليون".

وتابع: "نجحنا في الرد على جميع المشككين داخل الملعب، واعتدنا من جمهور الزمالك على مشاهدة أفضل دخلة في العالم، ولم أسمع إلا جمهورنا في الملعب".

وأردف: "بعد المحاضرة ما قبل المباراة، رأينا فيديو لجمهور الزمالك، أكثر من 700 شخص في غرفة واحدة، فكان يجب أن نفعل أي شيء من أجل إسعادهم".

وأتم: "بدأنا الموسم ببطولة كبيرة أمام الأهلي، وإن شاء الله سنفوز بكل البطولات الموسم المقبل، الإدارة توفر لنا كل شيء، ونحن نتحمل لأنهم يعملون ما عليهم، وقوام فريقنا يستطيع أن يفوز بكل البطولات".