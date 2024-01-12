إنديان ويلز ترفع قيمة جوائزها المالية

قال منظمون إن بطولة إنديان ويلز للتنس سترفع قيمة جوائزها المالية لتصل قيمتها الإجمالية إلى 19 مليون دولار، وتصبح بذلك الأعلى بين بطولات الأساتذة فئة ألف نقطة التي تشمل منافسة للرجال وأخرى للسيدات.

وبهذا تكون الجوائز زادت بواقع 1.4 مليون دولار عن جوائز العام الماضي، بينما ستتركز الزيادة الجديدة بصفة أساسية على منافسات الفردي بداية من الأدوار التأهيلية وحتى الدور الثاني.

وقال ستيف كريستيان مسؤول العمليات في البطولة: "في كل عام نقوم بتقييم كافة الجوانب المتعلقة ببطولتنا.. من أجل تهيئة أفضل تجربة ممكنة للاعبين والمشجعين".

وأضاف "في هذا العام نفخر بتقديم مبلغ جوائز قياسي ونحن نركز كثيرا على تعويض جميع اللاعبين المشاركين في البطولة".