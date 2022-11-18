منتخب مصر يهزم بلجيكا وديًا قبل كأس العالم

خطف منتخب مصر فوزًا مثيرًا من نظيره البلجيكي، خلال مباراة الفريقين الودية التي تقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وفي الدقيقة 33 استغل مصطفى محمد خطأ دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي الذي فشل في السيطرة على الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليستخلص مهاجم نانت الفرنسي الكرة ويسدد بنجاح على يسار كورتوا.

ومع بداية الشوط الثاني، كرر صلاح تعاونه مع تريزيغيه في الدقيقة 46، وأرسل له بينية خلف الدفاع، ليتفوق جناح طرابزون سبور على توبي ألدرفيريلد ويسدد بيسراه في مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 55 سقط لويس أوبيندا في منطقة الجزاء لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وأعاد صلاح لعبة الهدف الثاني مع تريزيجيه في الدقيقة 66، إلا أن الكرة وصلت لكورتوا.

وقلص أوبيندا الفارق في الدقيقة 76، بعدما حول عرضية يانيك كاراسكو من الجانب الأيسر إلى مرمى محمد الشناوي.