اتحاد العاصمة الجزائري يعلن تعيين رئيس ومدير رياضي جديدين
أعلن اتحاد العاصمة الجزائري اليوم السبت تعيين عثمان سحبان رئيسا جديدا للنادي خلفا لكمال حسينة الذي قدم استقالته.
وقال النادي في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه "تقرر تعيين السيد عثمان سحبان رئيسا لمجلس إدارة اتحاد العاصمة خلفا للسيد كمال حسينة المستقيل من منصبه، ويتقدم النادي بجزيل الشكر للسيد كمال حسينة على المجهودات المبذولة خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية ونتمنى له التوفيق".
وعثمان سحبان هو رابع رئيس لمجلس إدارة اتحاد العاصمة منذ استحواذ شركة "سربور" على ملكية النادي بعد عاشور جلول وسيد أحمد أعراب وكمال حسينة.
وبالتوازي مع المستجدات الإدارية على رأس اتحاد العاصمة، أعلن النادي تعيين بلال دزيري، النجم السابق لمنتخب الجزائر مديرا رياضيا إلى جانب اختيار حمزة كودري في منصب المنسق الرياضي دون توضيح طبيعة مهام وصلاحيات كل طرف.
ويسعى اتحاد العاصمة لتصحيح المسار الموسم المقبل بعد أن خرج خالي الوفاض في الموسم الماضي.
وكان النادي أعلن خلال الأيام الأخيرة عن تعاقده مع عدد من اللاعبين الجدد وتمديد عقود آخرين استعدادا لموسم 2024ـ 2025 من بينهم حسين دهيري ومحمد نعماني وسليم بوخنشوش وعبد الصمد بوناصر.