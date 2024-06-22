اتحاد العاصمة الجزائري يعلن تعيين رئيس ومدير رياضي جديدين

أعلن اتحاد العاصمة الجزائري اليوم السبت تعيين عثمان سحبان رئيسا جديدا للنادي خلفا لكمال حسينة الذي قدم استقالته.

وقال النادي في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه "تقرر تعيين السيد عثمان سحبان رئيسا لمجلس إدارة اتحاد العاصمة خلفا للسيد كمال حسينة المستقيل من منصبه، ويتقدم النادي بجزيل الشكر للسيد كمال حسينة على المجهودات المبذولة خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية ونتمنى له التوفيق".

وعثمان سحبان هو رابع رئيس لمجلس إدارة اتحاد العاصمة منذ استحواذ شركة "سربور" على ملكية النادي بعد عاشور جلول وسيد أحمد أعراب وكمال حسينة.