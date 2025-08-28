أطول رحلة في تاريخ دوري الأبطال.. شاهد ملعب مباراة كيرات ألماتي وريال مدريد

ينتظر أن يخوض ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا رحلة ماراثونية وطويلة لمواجهة نادي ألماتي من كازاخستان في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025 ـ 2026.

ووضعت قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، التي تم سحبها الخميس في موناكو، الفريق الملكي في مواجهة فريدة من نوعها أمام ألماتي الكازاخي، أحد الأندية التي فجرت مفاجأة مدوية بالتأهل لأمجد المسابقات الأوروبية.

رحلة ريال مدريد إلى كازاخستان لملاقاة نادي ألماتي ستكون الأطول في تاريخ دوري أبطال أوروبا إذ سيقطع ريال مدريد مسافة 6430 كيلومترا في حين ستمتد الرحلة بين 7 و11 ساعة في الجو.

أخبار ذات علاقة مواجهات نارية.. نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

ويخوض ريال مدريد تماما مثل الأندية الستة والثلاثين التي تشارك في مرحلة الدوري 8 مباريات، 4 على قواعده و4 خارج ملعب سان تياغو بيرنابيو.

ويلاقي فريق المدرب تشابي ألونسو، كلا من مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس وبنفيكا ومارسيليا وأولمبياكوس وموناكو وكايرات ألماتي وهو نادي من كازاخستان يبلغ للمرة الأولى في تاريخه مرحلة متقدمة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة كيرات ألماتي الكازاخي وريال مدريد على ملعب ألماتي المركزي الذي تبلغ طاقة استيعابه 23,804 مقاعد.

وتشير بعض المصادر إلى أن الرحلة من مدريد إلى كازاخستان سوف تستغرق 11 ساعة أو أكثر حتى يصل الريال إلى مدينة ألماتي.

وكان فريق كيرات ألماتي من كازاخستان أقصى سيلتيك الأسكتلندي بطل دوري أبطال أوروبا 1967 بركلات الترجيح، بعدما نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

أخبار ذات علاقة جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويعد كيرات ألماتي ثاني فريق من كازاخستان يبلغ دور المجموعات بعد فريق أستانا.

أخبار ذات علاقة 3 أندية تتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ

يشار إلى أن ريال مدريد بلغ في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا ربع النهائي وأُقصي بالخسارة ذهابا وإيابا أمام آرسنال (2 ـ 1) و(3 ـ 0).